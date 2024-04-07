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Отдых для тела и уход за здоровьем: детокс-модуль Iyashi Domê

Японский метод детокса, похудения и долголетия: все плюсы и минусы

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Существует уникальный метод, который позволяет эффективно и комфортно восстанавливать здоровье и красоту без лишних усилий со стороны клиента. Этот метод, известный как детокс-модуль Iyashi Domê, представляет собой инновационное решение, разработанное на основе древней японской традиции и современных научных открытий. Эксперт в области превентивной медицины Маргарита Форрер рассказывает о его удивительных возможностях.

Японский метод детокса, похудения и долголетия: все плюсы и минусы
Фото: flickr.com by ZacharyOakes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Iyashi Domê, переводимый с японского как "купол долголетия", представляет собой комбинацию инфракрасного теплового излучения и специальных минералов, встроенных в купол. Этот метод позволяет организму клиента активно вывести токсины и вредные вещества, ускорить метаболизм, укрепить иммунитет и обеспечить общее оздоровление.

Процедура проходит безболезненно и безопасно, и ее рекомендуется начинать с 18 лет. Клиенту предоставляется возможность выбора индивидуальных параметров процедуры, чтобы обеспечить максимальный комфорт и эффективность.

Эффекты от процедуры включают в себя улучшение метаболизма, снижение веса, уменьшение целлюлита, повышение упругости кожи и общее оздоровление организма. Уже после одной процедуры клиент может заметить значительное улучшение самочувствия и внешнего вида.

Для достижения максимальных результатов рекомендуется пройти курс процедур с периодичностью два раза в неделю. Важно увеличить потребление воды и, при необходимости, внести изменения в рацион питания и добавить физические нагрузки.

Однако перед началом процедуры следует учитывать противопоказания, такие как заболевания сердца, онкология, острые воспалительные процессы и беременность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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