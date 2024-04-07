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Восстановление волос: простые средства увлажнения для сухих прядей

Цветок ромашки, экстракт алоэ и прочие увлажняющие компоненты для спасения пересушенных волос

1:26
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Трихолог Оксана Ветрова предоставляет простые средства для увлажнения волос, доступные каждому дома.

Цветок ромашки, экстракт алоэ и прочие увлажняющие компоненты для спасения пересушенных волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Шампунь с желатином представляет собой альтернативу процедуре ламинирования волос при регулярном использовании. Для его приготовления необходимы столовая ложка желатина, один яичный желток и любимый шампунь. Эксперт рекомендует смешать ингредиенты, нанести на волосы, мягко массировать кожу головы, оставить на 2 минуты и тщательно смыть.

Маска с алоэ является еще одним увлажняющим средством. Смешайте столовую ложку сока алоэ, репейное масло и мед, нанесите на волосы на полчаса и затем тщательно смойте. Рекомендуется не использовать бальзам после этой маски.

Медовая маска представляет собой простое средство для увлажнения волос. Смешайте 1 чайную ложку меда, один желток, один банан и две столовые ложки оливкового масла. Эксперт отмечает, что эта маска особенно эффективна на осветленных волосах.

Ромашковый спрей — это доступная и полезная альтернатива дорогим средствам для волос. Для его приготовления заварите пакетик с ромашкой, добавьте десять капель лавандового масла и три чайные ложки льняного масла. Этот спрей можно использовать после каждого мытья головы вместо обычного средства, так как он не содержит вредных компонентов для волос.

КАК ОТРАСТИТЬ ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ. ПРОСТО ДОБАВЬ ЭТО... СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ РОСТА ВОЛОС.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Цветок ромашки, экстракт алоэ и прочие увлажняющие компоненты для спасения пересушенных волос
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