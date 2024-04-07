Трихолог Оксана Ветрова предоставляет простые средства для увлажнения волос, доступные каждому дома.
Шампунь с желатином представляет собой альтернативу процедуре ламинирования волос при регулярном использовании. Для его приготовления необходимы столовая ложка желатина, один яичный желток и любимый шампунь. Эксперт рекомендует смешать ингредиенты, нанести на волосы, мягко массировать кожу головы, оставить на 2 минуты и тщательно смыть.
Маска с алоэ является еще одним увлажняющим средством. Смешайте столовую ложку сока алоэ, репейное масло и мед, нанесите на волосы на полчаса и затем тщательно смойте. Рекомендуется не использовать бальзам после этой маски.
Медовая маска представляет собой простое средство для увлажнения волос. Смешайте 1 чайную ложку меда, один желток, один банан и две столовые ложки оливкового масла. Эксперт отмечает, что эта маска особенно эффективна на осветленных волосах.
Ромашковый спрей — это доступная и полезная альтернатива дорогим средствам для волос. Для его приготовления заварите пакетик с ромашкой, добавьте десять капель лавандового масла и три чайные ложки льняного масла. Этот спрей можно использовать после каждого мытья головы вместо обычного средства, так как он не содержит вредных компонентов для волос.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.