Тайны и причины утончения бровей: разбираемся с мастером перманентного макияжа

Татуаж, алопеция и прочие факторы, вызывающие утончение ваших бровей

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мастер перманентного макияжа Надежда Карсакова обсуждает причины утончения и выпадения бровей, что является мечтой каждой женщины, и предоставляет подробный анализ:

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Некачественный татуаж: в прошлом неправильно выполненный татуаж мог повредить волосяные фолликулы, приводя к прекращению роста волосков в бровях. Современные методы перманентного макияжа стали более бережными.

Алопеция: это неестественное выпадение волос, которое может затронуть и брови. Причины включают в себя демодекоз, стригущий лишай, аллергические реакции, наследственность, дефицит витаминов и минералов, а также различные заболевания и состояния организма.

Гипотиреоз: это заболевание щитовидной железы, при котором организм не производит достаточное количество гормонов. Поредение бровей, особенно их наружной части, может быть признаком гипотиреоза.

Авитаминоз: недостаток определенных витаминов и минералов, таких как B9, B12, железо, витамин Е и белок, может привести к выпадению бровей. Консультация с нутрициологом для коррекции рациона питания и приема необходимых витаминов может помочь решить эту проблему.

"Побочные эффекты" болезней: после перенесенных инфекций, заболеваний и других состояний организма рост волосков может восстановиться. Также послеродовой период и лактация могут временно повлиять на состояние бровей, но при правильном питании и восстановлении гормонального баланса они возвращаются к норме.

Карсакова подчеркивает важность консультации с профессионалом и своевременного решения проблемы для восстановления здоровья и красоты бровей.

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