Четыре совета, как подготовить кожу к теплу

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Какие косметические процедуры оптимальны для весеннего ухода за кожей лица

1:55
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Весна наступила, хоть и тихо, но намекая на приход нового сезона и необходимость обновления ухода за кожей лица. Ирина Головина, косметолог, объясняет, что в холодные месяцы кожа становится сухой и грубой из-за потери естественных липидов и влаги из-за низких температур и центрального отопления. С приходом весны меняется подход к уходу.

Какие косметические процедуры оптимальны для весеннего ухода за кожей лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основной совет — перейти на легкие текстуры и формулы средств. Весенняя бьюти-рутина включает в себя использование более мягких очищающих средств, сывороток и увлажняющих кремов, таких как гелеобразные формулы, учитывая, что кожа производит больше естественных липидов в теплое время года.

Глубокое отшелушивание в начале весны поможет удалить поверхностный слой старых клеток кожи, придавая лицу свежий сияющий вид. Использование солнцезащитных средств после отшелушивающих процедур обеспечит защиту от ультрафиолетового излучения.

С приходом весны может усилиться склонность к высыпаниям и воспалениям кожи. Это связано с увеличением выработки липидов и пота. Использование средств с SPF может вызвать закупоривание пор, что также может спровоцировать появление высыпаний.

Важно включить в ежедневный ритуал дважды в день очищение кожи и мягкое отшелушивание 2-3 раза в неделю. Рекомендуется использовать минеральные средства с SPF, содержащие диоксид титана и оксид, а не химические солнцезащитные кремы.

Также следует пересмотреть декоративную косметику. Рекомендуется использовать тональные средства на водной основе и минеральные пудры с SPF защитой. Важно проверить срок годности косметики и регулярно чистить кисти для макияжа.

Общий совет — пересмотрите свой уход за кожей лица в соответствии с приходом весны, учитывая изменения в окружающей среде и потребности вашей кожи.

ВЕСЕННИЙ УХОД: как помочь коже восстановиться после зимы. Что? Куда? Зачем?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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