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Пластическая хирургия ног: форма и объем с безопасностью и эффективностью

Уменьшить или увеличить объем, исправить кривизну: как пластические хирурги делают ноги идеальными

1:45
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Пластическая операция, направленная на изменение объема или формы ног, может вызывать определенные опасения и вопросы. Однако, прежде чем решиться на нее, важно понять, как она проводится, каков ее реальный эффект и какие могут быть риски для здоровья.

Уменьшить или увеличить объем, исправить кривизну: как пластические хирурги делают ноги идеальными
Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

Для уменьшения объема ног и бедер часто применяют метод лазерной липосакции, который является наиболее эффективным и менее травматичным способом. При использовании лазера излишки жира удаляются через микропроколы, которые быстро заживают, а кожа становится более упругой и эластичной благодаря обработке лазерным лучом изнутри.

Чтобы увеличить объем ног и корректировать их форму, используются операции липосакции и круропластики. Липосакция применяется в случае объемной голени, тогда как для тонких голеней используется круропластика с установкой имплантов. Эти импланты, различающиеся по форме и размеру, вводятся через разрез под коленом и фиксируются икроножной мышцей, что позволяет достичь естественного вида.

Иногда для достижения идеальных результатов эти операции комбинируются. Но важно помнить, что у этих процедур, как и у любых хирургических вмешательств, есть противопоказания, такие как беременность, сахарный диабет и заболевания сердца.

Осложнения и риски в пластических операциях могут быть минимальны, если проводить их под руководством квалифицированного хирурга в хорошей клинике. Однако возможны некоторые эстетические и функциональные последствия, такие как синяки, онемение и дряблость кожи. Следует помнить, что правильный выбор специалиста и соблюдение рекомендаций послеоперационного ухода могут существенно снизить риск возникновения осложнений.

Пластика ног: показания для проведения данной операции / 18+
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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