Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Салтыкова заявила, что исключила из жизни Леру Кудрявцеву после конфликта
Посадите в саду тиареллу
Ветеринары рассказали, что делать, если кот съел целлофановый пакет
Тренд 2024: 73% пассажиров в России оставляют чемоданы дома
Садальский обратился к Эвелине Блёданс в честь дня рождения актрисы
Экспертные советы: как безопасно приобрести подержанный автомобиль
Установка телескопа на поверхности Луны позволит детальнее изучить черные дыры
Радиотелескоп MeerKA позволил ученым за 2,3 часа найти 49 ранее неизвестных галактик
Филипп Киркоров заявил, что имена всех его бывших женщин начинались на букву "А"
Руководство по выбору косметики с кислотами: секреты эффективного ухода за кожей

Вопрос косметологу: могут ли качественные средства с кислотами быть недорогими

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Косметические продукты, содержащие кислоты, могут обеспечить отличный результат, но их эффективность всегда зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Выбор конкретной кислоты, частота использования и сочетание с другими средствами должны определяться реакцией вашей кожи и советами косметолога. Важно экспериментировать, внимательно следить за реакцией кожи и, при необходимости, корректировать режим ухода.

Вопрос косметологу: могут ли качественные средства с кислотами быть недорогими
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Средства с кислотами можно применять круглый год, при условии ежедневного использования средств с SPF-защитой. Несмотря на это, защита от ультрафиолетовых лучей необходима всегда, даже если вы не используете кислоты.

На рынке красоты существуют три основные категории средств с кислотами: бюджетные продукты масс-маркет брендов, премиальная косметика и космецевтика/профессиональные средства. Несмотря на одинаковое содержание кислоты в составе, цены на них могут существенно различаться. По мнению косметолога Юлии Пярн, цена формируется на основе затрат на производство, логистику, маркетинг и концентрации кислоты в продукте.

Стоит учитывать, что помимо кислоты эффект обеспечивают и другие активные компоненты, которые дополняют и усиливают действие кислоты. В масс-маркете стоимость компонентов обычно невысока.

Премиальные бренды зачастую ставят на активный маркетинг, однако качество сырья в их продуктах обычно выше, чем в продукции масс-маркета. Более предпочтительным является выбор космецевтики, так как в этой категории цена отражает стоимость качественного сырья и проведенных исследований.

При выборе продуктов с кислотами важно обратить внимание на процентное содержание кислоты и цель использования продукта. Рекомендуется начинать с продуктов с низким процентом кислоты и внимательно следить за реакцией кожи.

Наконец, для наилучших результатов рекомендуется выбирать косметические продукты с кислотами совместно с консультацией специалиста, учитывая индивидуальные особенности и потребности вашей кожи.

Кислоты для лица/Как пользоваться?Советы врача косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Наступление армии РФ в Часов Яре, обнуление военных объектов Одессы Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин
Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин
Последние материалы
Экспертные советы: как безопасно приобрести подержанный автомобиль
Радиотелескоп MeerKA позволил ученым за 2,3 часа найти 49 ранее неизвестных галактик
Установка телескопа на поверхности Луны позволит детальнее изучить черные дыры
Филипп Киркоров заявил, что имена всех его бывших женщин начинались на букву "А"
У каких российских брендов искать хорошие средства для кожи вокруг глаз
Посадите в саду сидальцею
Эксперты назвали самые смешные породы кошек
Эксперты рассказали, как избежать проблем при использовании каршеринга
Телеведущий Антон Красовский пожаловался на бедственное положение: распродаю вещи
В рамках миссии "Артемида III" планируется провести эксперимент по выращиваю растений на Луне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников