Руководство по выбору косметики с кислотами: секреты эффективного ухода за кожей

Косметические продукты, содержащие кислоты, могут обеспечить отличный результат, но их эффективность всегда зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Выбор конкретной кислоты, частота использования и сочетание с другими средствами должны определяться реакцией вашей кожи и советами косметолога. Важно экспериментировать, внимательно следить за реакцией кожи и, при необходимости, корректировать режим ухода.
Средства с кислотами можно применять круглый год, при условии ежедневного использования средств с SPF-защитой. Несмотря на это, защита от ультрафиолетовых лучей необходима всегда, даже если вы не используете кислоты.
На рынке красоты существуют три основные категории средств с кислотами: бюджетные продукты масс-маркет брендов, премиальная косметика и космецевтика/профессиональные средства. Несмотря на одинаковое содержание кислоты в составе, цены на них могут существенно различаться. По мнению косметолога Юлии Пярн, цена формируется на основе затрат на производство, логистику, маркетинг и концентрации кислоты в продукте.
Стоит учитывать, что помимо кислоты эффект обеспечивают и другие активные компоненты, которые дополняют и усиливают действие кислоты. В масс-маркете стоимость компонентов обычно невысока.
Премиальные бренды зачастую ставят на активный маркетинг, однако качество сырья в их продуктах обычно выше, чем в продукции масс-маркета. Более предпочтительным является выбор космецевтики, так как в этой категории цена отражает стоимость качественного сырья и проведенных исследований.
При выборе продуктов с кислотами важно обратить внимание на процентное содержание кислоты и цель использования продукта. Рекомендуется начинать с продуктов с низким процентом кислоты и внимательно следить за реакцией кожи.
Наконец, для наилучших результатов рекомендуется выбирать косметические продукты с кислотами совместно с консультацией специалиста, учитывая индивидуальные особенности и потребности вашей кожи.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.