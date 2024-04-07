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Обзор средств для ухода за кожей вокруг глаз: новинки от российских брендов

У каких российских брендов искать хорошие средства для кожи вокруг глаз

3:02
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Мы уже рассказывали о ключевых правилах ухода за кожей в области вокруг глаз. Основное внимание следует уделить правильному нанесению средств: они должны применяться после крема для лица, двигаясь от внутреннего уголка глаза к центру, а затем к виску. Важно также обратить внимание на состав, в котором наиболее эффективными ингредиентами, согласно мнению врачей-косметологов, являются гиалуроновая кислота, глицерин, кофеин, экстракты микроводорослей, зеленого чая и даже облепихи. В данном обзоре мы подобрали самые интересные новинки и популярные продукты от российских брендов.

У каких российских брендов искать хорошие средства для кожи вокруг глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Крем от темных кругов и отеков под глазами "Dark.net" от Mi&Ko. Этот хит от Mi&Ko содержит 100% натуральные компоненты: экстракт коры шелкового дерева обладает восстанавливающими свойствами, экстракт янтаря уменьшает отечность, петрушка осветляет, гидролат дамасской розы увлажняет, масло зеленого кофе разглаживает морщины, а масло шиповника улучшает эластичность кожи. Цена: 860 рублей
  • Витаминизирующий крем для кожи вокруг глаз "Алоэ вера" от Levrana. Основным компонентом этого крема является алоэ вера, которое интенсивно питает и защищает кожу от преждевременного старения и негативного воздействия окружающей среды. В состав также входят ламинария, масла кокоса и абрикоса, экстракт облепихи, которые увлажняют и восстанавливают кожу.Цена: 480 рублей
  • Крем против старения с ретинолом для кожи вокруг глаз от Anna Sharova. Эта новинка от Anna Sharova содержит 0,15% ретинола, который разглаживает морщины и борется с потерей упругости кожи. Крем стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и коллагена, делая кожу гладкой и упругой.Цена: 1600 рублей
  • Гель-сыворотка против темных кругов для чувствительной кожи вокруг глаз "Recovery & Care" от Botavikos. Этот продукт подходит для чувствительной кожи и содержит экстракты микроводорослей, арники, зеленого чая, цветочной воды гамамелиса, экстракт центеллы азиатской, витамин B3 и масла льна и миндаля. Сыворотка уменьшает темные круги и отечность, тонизирует кожу и поддерживает водный баланс.Цена: 310 рублей
  • Крем для кожи вокруг глаз с кофеином от Pure Love. Этот универсальный крем от Pure Love содержит кофеин, который борется с темными кругами и отеками, а также разглаживает морщины. В состав также входят гамма-оризанол, экстракты люцерны и ванили. Цена: 1710 рублей
  • Увлажняющая и разглаживающая сыворотка для кожи вокруг глаз от Art & Fact. Эта сыворотка содержит трегалозу, ниацинамид, морской комплекс B-shape, которые защищают кожу, освежают, устраняют отечность и подходят для чувствительной кожи.Цена: 1100 рублей

 
 
 
 
 
 

Кремы для глаз Дорого и плохо Дешево и хорошо
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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