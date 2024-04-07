Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали самые энергичные породы собак
Лучший способ путешествовать: почему билеты на поезд могут быть наиболее надежным и выгодным выбором
Посадите в саду сорт редиса "Вулкан"
Почему некоторые автомобилисты чаще попадают в поле зрения ДПС: разбираемся в причинах
Статья о археологическом комплексе Гунунг-Паданг продолжает оспариваться из-за устоявшихся археологических данных
Известна страна с рекордным количеством важных исторических объектов — Италия
Посадите в саду агастахе
Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером
Эксперты рассказали, какую пользу приносят домашние животные
Бьюти-терапия: как улучшить кожу и настроение одновременно

Пять бьюти-процедур, которые не только спасут кожу, но и наладят эмоциональный фон

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Врач-косметолог Татьяна Жилякова из сети клиник Re: new поделилась своими знаниями о том, как совместить приятное с полезным, улучшая качество кожи и повышая настроение с помощью популярных бьюти-процедур.

Пять бьюти-процедур, которые не только спасут кожу, но и наладят эмоциональный фон
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ботулинотерапия, использующая ботулин в микродозировке, стала неотъемлемой частью практики врачей различных специальностей, включая косметологию. Этот метод блокирует нервный импульс в мышце, предотвращая образование морщин. Также инъекции ботокса помогают справиться с отрицательными эмоциями, так как блокируют микромышцы, ответственные за выражение лица. Уколы в кожу головы и шеи могут также улучшить качество волос и облегчить головные боли.

В условиях пандемии увеличилось число людей, страдающих от проблем кожи, таких как акне и розацеа, вследствие стресса. Фотоомоложение нового поколения может стать отличным решением, так как оно решает множество проблем кожи за короткий период времени, что может положительно сказаться на ментальном здоровье.

"Капельницы Золушки" с глутатионом и витамином С помогают восстановить уровень энергии и улучшить настроение. Глутатион играет важную роль в защите иммунной системы и влияет на работу всех систем организма. Капельницы могут усилить эффект эстетических процедур.

Эндосфера-терапия представляет собой аппаратную программу для тела, которая помогает корректировать фигуру и устранять целлюлит. Это может помочь не только улучшить физическое состояние, но и наладить эмоциональный фон.

Led-терапия или фотодинамическая терапия, которая обычно используется для борьбы с проблемами кожи, также может повысить настроение. Свет, используемый в этой процедуре, играет важную роль в биохимических процессах организма, что может положительно сказаться на циркадных ритмах и настроении человека.

5 самых бесполезных процедур в косметологии 2024. НЕ выбрасывай деньги на ЭТО!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Последние материалы
Статья о археологическом комплексе Гунунг-Паданг продолжает оспариваться из-за устоявшихся археологических данных
Известна страна с рекордным количеством важных исторических объектов — Италия
Посадите в саду агастахе
Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером
Эксперты рассказали, какую пользу приносят домашние животные
Пульмонолог Титова указала на регионы, куда можно временно перебраться во время цветения
Эксперт Пономарев: рывки и скрежет укажут на скорую поломку коробки передач
НАСА выбрало три компании для разработки лунных вездеходов, предназначенных для миссии "Артемида V"
В ГИБДД напомнили о больших штрафах в 30000 рублей и арест за езду без прав
Русская релокантка рассказала про плюсы и минусы жизни в Армении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников