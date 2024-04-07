Бьюти-терапия: как улучшить кожу и настроение одновременно

Пять бьюти-процедур, которые не только спасут кожу, но и наладят эмоциональный фон

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Татьяна Жилякова из сети клиник Re: new поделилась своими знаниями о том, как совместить приятное с полезным, улучшая качество кожи и повышая настроение с помощью популярных бьюти-процедур.

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Ботулинотерапия, использующая ботулин в микродозировке, стала неотъемлемой частью практики врачей различных специальностей, включая косметологию. Этот метод блокирует нервный импульс в мышце, предотвращая образование морщин. Также инъекции ботокса помогают справиться с отрицательными эмоциями, так как блокируют микромышцы, ответственные за выражение лица. Уколы в кожу головы и шеи могут также улучшить качество волос и облегчить головные боли.

В условиях пандемии увеличилось число людей, страдающих от проблем кожи, таких как акне и розацеа, вследствие стресса. Фотоомоложение нового поколения может стать отличным решением, так как оно решает множество проблем кожи за короткий период времени, что может положительно сказаться на ментальном здоровье.

"Капельницы Золушки" с глутатионом и витамином С помогают восстановить уровень энергии и улучшить настроение. Глутатион играет важную роль в защите иммунной системы и влияет на работу всех систем организма. Капельницы могут усилить эффект эстетических процедур.

Эндосфера-терапия представляет собой аппаратную программу для тела, которая помогает корректировать фигуру и устранять целлюлит. Это может помочь не только улучшить физическое состояние, но и наладить эмоциональный фон.

Led-терапия или фотодинамическая терапия, которая обычно используется для борьбы с проблемами кожи, также может повысить настроение. Свет, используемый в этой процедуре, играет важную роль в биохимических процессах организма, что может положительно сказаться на циркадных ритмах и настроении человека.

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