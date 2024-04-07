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Пикосекундный лазер: инновационный метод удаления пигментации и татуировок в косметологии

Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня в сфере косметологии доступны различные методы решения эстетических проблем, включая удаление татуировок, татуажа и доброкачественных пигментных образований. Один из передовых методов — аппаратная процедура с использованием пикосекундного лазера. Этот метод основан на использовании импульсов очень короткой длительности, что позволяет эффективно разрушать частицы пигмента, выводя их из организма через лимфатическую систему. Преимущества данной процедуры включают быстрый результат и низкий риск побочных эффектов.

Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером
Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пикосекундный лазер применим для удаления пигмента на любой области лица и тела, где присутствует нежелательное пигментное образование. Процедура может проводиться даже в области вокруг глаз, при условии использования защитных экранов. Количество сеансов определяется индивидуально для каждого пациента в зависимости от различных факторов, включая тип пигментации, глубину залегания пигмента, историю процедур и прочее.

Показания к процедуре включают нежелательные доброкачественные пигментные образования, такие как лентиго, мелазма или неудачный татуаж. Противопоказания же включают факторы, такие как повышенная чувствительность к свету, беременность, активный воспалительный процесс и другие. Пациентам также рекомендуется строго соблюдать рекомендации врача после процедуры, в том числе избегать инсоляции и использовать средства с высоким уровнем защиты от солнца.

Процедура удаления татуажа бровей пикосекундным лазером PicoPlus
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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