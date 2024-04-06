Пять правил ухода за кожей до и после тренировки: секреты здоровой и ухоженной кожи

Пять стратегий для ухода за кожей до и после физических нагрузок

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Физические упражнения являются не только благоприятными для мышц, но и оказывают положительное воздействие на состояние кожи, предотвращая и уменьшая ее признаки старения. Косметолог Ирина Созинова подчеркивает важность подготовки кожи перед тренировкой и ее ухода после нее. Она рекомендует следующие правила:

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Защита от солнца: перед тренировкой на улице следует нанести солнцезащитный крем SPF 50, даже если тренировка проходит в помещении с окнами, пропускающими свет. Это поможет предотвратить фотостарение кожи. Оставление макияжа: вполне допустимо оставить макияж на лице перед тренировкой, если он не мешает и не создает дискомфорта. Однако стоит избегать плотных увлажняющих средств. Использование дезодоранта: для комфортной тренировки и предотвращения воспалений в местах трения важно использовать хороший дезодорант. Душ после тренировки: после физических нагрузок необходимо принять душ, чтобы смыть пот, масло и микробы. Рекомендуется использовать антибактериальный гель и нанести увлажняющий крем после душа. Очищение лица: если невозможно принять душ сразу после тренировки, то по крайней мере следует очистить лицо мягким или щадящим средством либо воспользоваться салфеткой для лица.



УХОД за КОЖЕЙ до и после ТРЕНИРОВОК