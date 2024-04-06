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Пять шагов к идеальной коже: памятка от врача-косметолога на весенний сезон

Расширенные поры и черные точки: почему появляются и как от них избавиться

1:31
Моя семья » Красота и стиль

С приходом весны многие предпочитают легкие тональные текстуры, при этом главное — сохранить кожу красивой и здоровой. Врач-косметолог и дерматолог Ширин Хайидмурадова подготовила пятишаговую памятку, чтобы помочь создать на лице эффект фотошопа или фильтра, избегая появления расширенных пор и черных точек.

Расширенные поры и черные точки: почему появляются и как от них избавиться
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам специалиста, очищение лица следует проводить строго дважды в день. В ночное время кожа проходит стадию регенерации, и важно избавить ее от скопившихся пота и секрета сальных желез. Перед сном необходимо удалить макияж и очистить кожу от пыли.

Первый этап предусматривает снятие косметики с лица с помощью мицеллярной воды, мицеллярного масла или лосьона. Затем следует приступить ко второму этапу — умыванию. Для этого выбирают средство в зависимости от типа кожи.

Третий шаг — тонизирование. Этот этап помогает восстановить гидролипидный барьер кожи и нейтрализовать остатки очищающих средств. Затем наступает время увлажнения. Необходимо подобрать подходящее средство в зависимости от типа кожи: плотные кремы для сухой кожи, эмульсии, флюиды или гели с натуральным силиконом для жирной кожи, а также продукты с мягкой текстурой для проблемной кожи.

На последнем этапе Хайидмурадова напоминает о важности правильного питания и здорового образа жизни, так как состояние кожи зависит и от этих факторов.

КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И УМЕНЬШИТЬ ПОРЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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