Весенний уход: секреты красоты от московских косметологов

Косметичка экспертов: узнали, какой уход на весну выбирают известные косметологи Москвы

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Известные московские косметологи делают акцент на уходе за кожей весной, переходя на легкие текстуры и уделяя внимание увлажнению и защите от солнца. Наталья Лисица из центра здоровья и красоты "Белый Сад" предпочитает продукцию японского бренда Forlle'd, включая платиновый лосьон, сыворотку и базовую эмульсию, которые обеспечивают увлажнение, осветление кожи и защиту от токсинов и УФ-лучей. Косметолог также выделяет удобство сверхлегкого VCIP крема для поддержания здорового и сияющего вида кожи.

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Эльвира Бариева из салона SlowMo Beauty&Cosmetology "Цветной" рекомендует легкие кремы и флюиды для весеннего ухода, смену сывороток и обязательное использование солнцезащитных средств. Ее предпочтение в весенних сыворотках — Active Serum и Poly-Vitamin Serum от iS CLINICAL, которые борются с пигментацией и придают коже здоровый цвет и сияние. Бариева также выделяет маски с коллагеном от Margy's и крем для области вокруг глаз Eye Complex от iS Clinical, который увлажняет и смягчает кожу.

Обе специалистки подчеркивают важность ухода за кожей, подготовки ее перед нанесением активных средств и использования солнцезащитных средств для защиты от вредных УФ-лучей.

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