Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отелям без звезд предложили самостоятельно проходить процесс классификации
Топ-5 ошибок, при размещении телевизора в гостиной
Именно из-за этих факторов вы можете вздрагивать во время засыпания
Джозеф Гатт из "Игры престолов" намерен взыскать с прокурора 40 миллионов долларов за ложные обвинения
Юрист Левиков рассказал, сколько животных может быть в доме
Посадите в саду изысканную лигулярию
Кардиолог объяснил россиянам, как выбрать наилучший тонометр
В Казани разработали новый отечественный двигатель с комплектующими от Lada
Названа причина, по которой зимой грозы особенно редки
Весенний уход: секреты красоты от московских косметологов

Косметичка экспертов: узнали, какой уход на весну выбирают известные косметологи Москвы

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Известные московские косметологи делают акцент на уходе за кожей весной, переходя на легкие текстуры и уделяя внимание увлажнению и защите от солнца. Наталья Лисица из центра здоровья и красоты "Белый Сад" предпочитает продукцию японского бренда Forlle'd, включая платиновый лосьон, сыворотку и базовую эмульсию, которые обеспечивают увлажнение, осветление кожи и защиту от токсинов и УФ-лучей. Косметолог также выделяет удобство сверхлегкого VCIP крема для поддержания здорового и сияющего вида кожи.

Косметичка экспертов: узнали, какой уход на весну выбирают известные косметологи Москвы
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эльвира Бариева из салона SlowMo Beauty&Cosmetology "Цветной" рекомендует легкие кремы и флюиды для весеннего ухода, смену сывороток и обязательное использование солнцезащитных средств. Ее предпочтение в весенних сыворотках — Active Serum и Poly-Vitamin Serum от iS CLINICAL, которые борются с пигментацией и придают коже здоровый цвет и сияние. Бариева также выделяет маски с коллагеном от Margy's и крем для области вокруг глаз Eye Complex от iS Clinical, который увлажняет и смягчает кожу.

Обе специалистки подчеркивают важность ухода за кожей, подготовки ее перед нанесением активных средств и использования солнцезащитных средств для защиты от вредных УФ-лучей.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ АПТЕЧНОЙ КОСМЕТИКИ (VICHY, LA ROCHE POSAY, NUXE, URIAGE, LIERAC, FILORGA, AVENE)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Сводка с фронта: ФАБы в Часов Яре уничтожают позиции ВСУ, освобождено село Водяное
Брэд Питт высмеивает требования Анджелины Джоли о нераскрытии информации в соглашении
Брэд Питт высмеивает требования Анджелины Джоли о нераскрытии информации в соглашении
Последние материалы
В Казани разработали новый отечественный двигатель с комплектующими от Lada
Названа причина, по которой зимой грозы особенно редки
Что посмотреть в Сочи кроме моря
Какие бьюти-процедуры опасно делать весной
2 способа, как добиться приватности на открытом балконе
Избавьтесь от мошек с помощью спичек
Россиянка проехала через Сахару на самом экстремальном поезде
Клаудии Шиффер и её мужу запретили установку розеток в их историческом особняке
5 простых способов копить деньги
Автоподборщик объяснил, с каким пробегом нужно покупать автомобиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников