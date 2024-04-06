Секреты совершенной кожи: экспертные советы звездных специалистов

Голливудские эксперты о том, как добиться глянцевой кожи, как у звезд

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Звезды, включая кинозвезд и моделей, всегда демонстрируют безупречный внешний вид на красных ковровых дорожках и подиумах. Они уделяют внимание не только лицу и волосам, но и коже тела: зоне декольте, плечам, рукам и ногам, чтобы они всегда выглядели ухоженно и сияюще.

Фото: www.flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

В статье британской версии журнала Vogue, голливудские эксперты поделились секретами достижения подобного результат. Врач эстетической медицины Костас Папагеоргиу подчеркивает значимость регулярных процедур, таких как Hydragenesis и Profhilo, а также биостимулирующих филлеров и светодиодной терапии для достижения идеального состояния кожи. Косметолог Шейн Купер рекомендует радиочастотные процедуры, пилинги и увлажнение для стимуляции коллагена и придания коже гладкости и упругости.

Визажист Никки Вольф отмечает важность использования щетки для отшелушивания, а также масел, тональных кремов и шиммеров для создания супергладкого и сияющего эффекта на коже тела. Она также советует ухаживать за кожей тела регулярно, используя увлажняющие кремы и средства с кислотами AHA для лечения кератоза.

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