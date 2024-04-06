Освежите взгляд: три эффективные процедуры для ухода за кожей вокруг глаз

Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне особое внимание уделяется уходу за кожей вокруг глаз. Процедуры, направленные на устранение темных кругов, морщин, признаков усталости и отечности, становятся особенно актуальными.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

В институте красоты "Сенсави" рекомендуют биорепарацию Mesoeye С71, где используются пептиды, витамины, аминокислоты и гиалуроновая кислота. Эта процедура помогает достичь сияния кожи, избавиться от отеков и усталости, а также улучшить качество кожи. В клинике Artleo предлагается новая процедура безоперационной подтяжки век — Smooth Eye, использующая лазерный аппарат Fotonа. Эта процедура способствует увеличению упругости кожи, разглаживанию морщин и устранению грыж. В клинике Kraftway проводится биоревитализация "Венецианская маска", которая активизирует действие фибробластов, уплотняет кожу и устраняет темные круги и отеки.

Эти эффективные процедуры рекомендуется проводить с определенной периодичностью для достижения наилучших результатов.

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