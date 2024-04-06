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Солнцезащитные средства и их правильное применение

Самые популярные ошибки при использовании солнцезащитных средств

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Солнцезащитная косметика — это средства, защищающие кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это могут быть крема, спреи, гели и стики. Основные компоненты — солнцезащитные фильтры, которые могут быть химическими и физическими. Современные формулы также содержат увлажнители и антиоксиданты.

Самые популярные ошибки при использовании солнцезащитных средств
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При выборе солнцезащитного средства важно обратить внимание на его SPF, но также на другие показатели, такие как РА+ или PPD, и наличие надписи "широкая степень защиты". Частые ошибки в использовании солнцезащитных средств включают нанесение их за 15-30 минут до выхода на солнце, использование достаточного количества крема (объем двух пальцев на каждую зону), обновление средства каждые 1.5-2 часа после купания или пота, хранение средства в прохладном месте подальше от прямых солнечных лучей и использование просроченных средств.

Для детей рекомендуется выбирать средства на основе физических фильтров, а также учитывать индивидуальные особенности кожи и наличие дерматологических заболеваний при выборе солнцезащитного средства. И помните, что солнцезащитные средства не лечат гиперпигментацию, и использование их не означает, что вы можете проводить весь день под прямыми солнечными лучами без последствий.

5 ПРАВИЛ использования солнцезащитных средств | Мнение врача
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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