Солнцезащитные средства и их правильное применение

Солнцезащитная косметика — это средства, защищающие кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это могут быть крема, спреи, гели и стики. Основные компоненты — солнцезащитные фильтры, которые могут быть химическими и физическими. Современные формулы также содержат увлажнители и антиоксиданты.
При выборе солнцезащитного средства важно обратить внимание на его SPF, но также на другие показатели, такие как РА+ или PPD, и наличие надписи "широкая степень защиты". Частые ошибки в использовании солнцезащитных средств включают нанесение их за 15-30 минут до выхода на солнце, использование достаточного количества крема (объем двух пальцев на каждую зону), обновление средства каждые 1.5-2 часа после купания или пота, хранение средства в прохладном месте подальше от прямых солнечных лучей и использование просроченных средств.
Для детей рекомендуется выбирать средства на основе физических фильтров, а также учитывать индивидуальные особенности кожи и наличие дерматологических заболеваний при выборе солнцезащитного средства. И помните, что солнцезащитные средства не лечат гиперпигментацию, и использование их не означает, что вы можете проводить весь день под прямыми солнечными лучами без последствий.
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