Профессиональные процедуры для борьбы с отечностью лица

Топ 3 процедуры для мгновенного снятия отека

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В преддверии лета, когда высокие температуры могут вызвать отечность лица, Ольга Тарасова, владелица сети салонов SlowMo, предлагает рассмотреть профессиональные процедуры для моментального устранения этого эффекта.

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Микротоковая терапия является одним из эффективных методов борьбы с отечностью. Эта процедура способствует активизации внутриклеточного метаболизма, улучшает циркуляцию жидкости, повышает тонус и эластичность кожи, а также обеспечивает эффект лифтинга. Преимущество микротоковой терапии заключается в ее быстроте — процедура занимает всего 15-20 минут.

Лимфодренажный массаж также эффективен в борьбе с отеком. Он оказывает оздоровительное воздействие на лимфатическую систему, снимает отечность и способствует расслаблению и улучшению настроения. Процедура занимает не более 30 минут и может проводиться различными техниками.

Экспресс-уход "Огонь и лед" Is Clinical является одной из популярных программ для борьбы с отечностью. Эта процедура проводится на контрасте — сначала наносится разогревающая кислотная маска-пилинг, а затем — охлаждающий гель. Она способствует выравниванию тонуса кожи, уменьшению высыпаний и акне, а также обеспечивает эффект лифтинга.

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