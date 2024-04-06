Профессиональные процедуры для борьбы с отечностью лица

В преддверии лета, когда высокие температуры могут вызвать отечность лица, Ольга Тарасова, владелица сети салонов SlowMo, предлагает рассмотреть профессиональные процедуры для моментального устранения этого эффекта.
Микротоковая терапия является одним из эффективных методов борьбы с отечностью. Эта процедура способствует активизации внутриклеточного метаболизма, улучшает циркуляцию жидкости, повышает тонус и эластичность кожи, а также обеспечивает эффект лифтинга. Преимущество микротоковой терапии заключается в ее быстроте — процедура занимает всего 15-20 минут.
Лимфодренажный массаж также эффективен в борьбе с отеком. Он оказывает оздоровительное воздействие на лимфатическую систему, снимает отечность и способствует расслаблению и улучшению настроения. Процедура занимает не более 30 минут и может проводиться различными техниками.
Экспресс-уход "Огонь и лед" Is Clinical является одной из популярных программ для борьбы с отечностью. Эта процедура проводится на контрасте — сначала наносится разогревающая кислотная маска-пилинг, а затем — охлаждающий гель. Она способствует выравниванию тонуса кожи, уменьшению высыпаний и акне, а также обеспечивает эффект лифтинга.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.