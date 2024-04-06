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Профессиональные процедуры для борьбы с отечностью лица

Топ 3 процедуры для мгновенного снятия отека

1:17
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В преддверии лета, когда высокие температуры могут вызвать отечность лица, Ольга Тарасова, владелица сети салонов SlowMo, предлагает рассмотреть профессиональные процедуры для моментального устранения этого эффекта.

Топ 3 процедуры для мгновенного снятия отека
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Микротоковая терапия является одним из эффективных методов борьбы с отечностью. Эта процедура способствует активизации внутриклеточного метаболизма, улучшает циркуляцию жидкости, повышает тонус и эластичность кожи, а также обеспечивает эффект лифтинга. Преимущество микротоковой терапии заключается в ее быстроте — процедура занимает всего 15-20 минут.

Лимфодренажный массаж также эффективен в борьбе с отеком. Он оказывает оздоровительное воздействие на лимфатическую систему, снимает отечность и способствует расслаблению и улучшению настроения. Процедура занимает не более 30 минут и может проводиться различными техниками.

Экспресс-уход "Огонь и лед" Is Clinical является одной из популярных программ для борьбы с отечностью. Эта процедура проводится на контрасте — сначала наносится разогревающая кислотная маска-пилинг, а затем — охлаждающий гель. Она способствует выравниванию тонуса кожи, уменьшению высыпаний и акне, а также обеспечивает эффект лифтинга.

Как снять отеки | 3 простых совета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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