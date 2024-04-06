Природные сокровища: пять лучших ингредиентов для кожи, которые всегда в моде

Экономичные и эффективные: топ-5 природных компонентов для ухода за кожей

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Забота о коже продолжает развиваться, а новые инновации появляются на свет с поразительной скоростью. Несмотря на наше увлечение этими косметическими открытиями, мы всегда готовы вернуться к проверенным временем классическим рецептам. Существует множество удивительных натуральных компонентов, которые славятся своей эффективностью на протяжении десятилетий.

Фото: инстаграм аккаунт Софьи Эрнст

Здоровый цвет лица и увлажненная кожа: алоэ вера. Этот растительный ингредиент долгое время применяется как средство для снятия ожогов от солнца, но его полезные свойства распространяются и на область косметологии. Исследования свидетельствуют о богатом составе алоэ вера, включающем витамины, минералы, сахара, ферменты и другие активные соединения.

Сухая кожа: кокосовое масло. Кокосовое масло, благодаря своему богатому содержанию жирных кислот, является идеальным средством для питания и увлажнения кожи. Оно особенно эффективно для сухой кожи, улучшая ее барьерную функцию и успокаивая раздражения, что делает его особенно полезным для людей, страдающих экземой и псориазом.

Воспаление и антивозрастной эффект: зеленый чай. Зеленый чай богат полифенолами, особенно катехином эпигаллокатехин галлатом, который обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти свойства позволяют зеленому чаю защищать кожу от солнечных лучей и даже смягчать признаки старения.

Чувствительная кожа: экстракты овса. Овес в различных формах, таких как коллоидная овсянка и овсяное масло, является любимым средством дерматологов и эстетистов за его способность успокаивать раздраженную и чувствительную кожу. Благодаря высокому содержанию липидов и антиоксидантов, овес помогает защитить кожный барьер и справиться с окислительным стрессом.

Борьба с жирностью: масло жожоба. Масло жожоба близко по химическому составу к естественным маслам кожи, именно поэтому оно эффективно регулирует ее выработку кожного сала. Благодаря высокому содержанию йода, оно также способствует балансированию микрофлоры кожи и снижению воспалений.