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Трихолог Каюмов предоставил ценные рекомендации относительно проблемы потери волос

Как решить проблему выпадения волос весной: факторы и методы борьбы

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Сезонное выпадение волос является распространенной проблемой, особенно в периоды осени и весны, когда организм подвергается изменениям в окружающей среде. Причины этого явления могут быть разнообразными, включая внешние и внутренние факторы. Трихолог Спартак Каюмов деликатно подчеркивает, что весной волосы могут выпадать и дает советы по борьбе с этим явлением.

Как решить проблему выпадения волос весной: факторы и методы борьбы
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Основным шагом является внимание к рациону. Питание должно быть сбалансированным, содержащим достаточное количество витаминов и минералов, таких как железо, цинк, витамин С и группа В, а также поддерживать водный баланс организма.

Эксперт отмечает связь между послековидным состоянием и дефицитом железа, особенно после перенесенной COVID-инфекции, что может привести к ослаблению ферментативной активности поджелудочной железы.

Регулярный массаж головы играет важную роль в стимуляции роста волос за счет улучшения кровообращения, что способствует поддержанию здоровья волосяных фолликул.

Для борьбы с выпадением волос можно использовать медицинские и косметические средства, такие как витаминные комплексы, маски для волос и сыворотки, содержащие ингредиенты, способствующие расширению капилляров или улучшению кровотока в коже головы.

Выпадение волос😱: куда бежать и что делать? Алопеция и облысение: как сохранить волосы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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