Трихолог Каюмов предоставил ценные рекомендации относительно проблемы потери волос

Сезонное выпадение волос является распространенной проблемой, особенно в периоды осени и весны, когда организм подвергается изменениям в окружающей среде. Причины этого явления могут быть разнообразными, включая внешние и внутренние факторы. Трихолог Спартак Каюмов деликатно подчеркивает, что весной волосы могут выпадать и дает советы по борьбе с этим явлением.
Основным шагом является внимание к рациону. Питание должно быть сбалансированным, содержащим достаточное количество витаминов и минералов, таких как железо, цинк, витамин С и группа В, а также поддерживать водный баланс организма.
Эксперт отмечает связь между послековидным состоянием и дефицитом железа, особенно после перенесенной COVID-инфекции, что может привести к ослаблению ферментативной активности поджелудочной железы.
Регулярный массаж головы играет важную роль в стимуляции роста волос за счет улучшения кровообращения, что способствует поддержанию здоровья волосяных фолликул.
Для борьбы с выпадением волос можно использовать медицинские и косметические средства, такие как витаминные комплексы, маски для волос и сыворотки, содержащие ингредиенты, способствующие расширению капилляров или улучшению кровотока в коже головы.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.