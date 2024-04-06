Четыре рекомендации о том, как подготовить кожу к приходу тепла

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Какие методики ухода за лицом наилучшим образом соответствуют весенним потребностям кожи

1:52
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Начавшись, возможно, не слишком яркой и резкой, весна призывает пересмотреть свои средства по уходу за кожей и перейти на весеннюю бьюти-рутину. Косметолог Ирина Головина отмечает, что в холодные зимние месяцы кожа страдает от сухости, недостатка увлажнения и шершавости из-за потери естественных липидов и влаги под воздействием низких температур и центрального отопления. Переход на более легкие формулы и текстуры уходовых средств становится актуальным весной, когда кожа начинает вырабатывать больше естественных липидов, способствующих удержанию влаги. Рекомендуется выбирать мягкие или легкие очищающие средства, сыворотки и увлажняющие гели, которые ощущаются на коже более комфортно.

Какие методики ухода за лицом наилучшим образом соответствуют весенним потребностям кожи
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отшелушивание также остается важной частью ухода, так как после зимы кожа может стать более сухой и грубой. Глубокое отшелушивание помогает удалить поверхностный слой старых клеток и придает коже свежий сияющий вид. Это можно сделать как в салоне, так и дома с помощью отшелушивающих масок и пилингов.

В переходный период от зимы к весне изменения в коже могут включать более частые воспаления и раздражения. Увеличение выработки липидов и потоотделения может спровоцировать появление новых высыпаний. Также использование средств с SPF может увеличить риск появления воспалений. Регулярное очищение и отшелушивание кожи, а также использование минеральных солнцезащитных средств, способствуют поддержанию здорового состояния кожи.

Также стоит обратить внимание на декоративную косметику: выбирать тональные средства на водной основе и минеральные пудры с SPF, проверить сроки годности продуктов и регулярно моить кисти для макияжа. Это поможет сохранить кожу здоровой и сияющей в весенний период.

ТОП 5 процедур у косметолога ВЕСНОЙ ☀️🌷 Весенний уход за кожей лица
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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