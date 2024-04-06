Эффективные советы по уходу за кожей: борьба с акне начинается дома

Семь методов ухода за кожей, которые помогут справиться с прыщами на лице и теле

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы боретесь с прыщами и не можете найти решение, не отчаивайтесь. Эксперт в области косметологии, Ирина Созинова, предлагает несколько советов по уходу за кожей, которые могут помочь вам в борьбе с акне.

Фото: openverse.org by Chris Hunkeler is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно поддерживать чистоту кожи, моющ лицо не чаще двух раз в день и выбирая мягкое очищающее средство. Используйте уходовые средства без спирта, чтобы избежать раздражения кожи. Регулярное использование подходящего шампуня для волос также важно, чтобы избежать появления прыщей на лбу. Не забывайте о единой стратегии лечения и держите руки подальше от лица, чтобы избежать дополнительного раздражения кожи. Избегайте солнечных лучей и соляриев, так как загар может ухудшить состояние кожи. Кроме того, управляйте стрессом, так как он может быть одной из причин возникновения акне. Важно избегать действий, которые могут ухудшить состояние кожи, таких как выдавливание прыщей, слишком частая смена средств от акне, использование закупоривающих поры средств для макияжа и пересушивание кожи.

Помните, что ключевыми факторами успеха в лечении акне являются последовательность и терпение.

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