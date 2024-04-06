Секреты длинных и здоровых волос: экспертные советы для быстрого роста и ухода
Советы эксперта Лукашева о том, как ускорить процесс отращивания волос
Хотите длинные, здоровые волосы? Экспертные советы от стилиста Ирина Лукашева, чтобы ускорить процесс их отращивания, могут пригодиться.
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- Выбор расчески: оптимально иметь несколько расчесок: с редкими зубьями для распутывания и массажной для улучшения кровообращения.
- Правильные средства: подберите шампунь, который очищает кожу головы, сохраняя естественный баланс, и бальзам, который не утяжеляет волосы.
- Уход масками: маски с концентрированными комплексами помогут стимулировать рост волос, особенно если они наносятся на корни.
- Витаминный комплекс: витамины группы В, а также A и E способствуют здоровью волос. Помимо приема витаминов, важно правильное питание и употребление достаточного количества воды.
- Подушка из шелка: натуральный шелк снимает статическое электричество, сохраняя волосы гладкими и блестящими.
- Регулярное обновление кончиков: регулярная стрижка кончиков поможет избежать расслоения волос, делая их более здоровыми и крепкими.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова