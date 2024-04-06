Секреты длинных и здоровых волос: экспертные советы для быстрого роста и ухода

Советы эксперта Лукашева о том, как ускорить процесс отращивания волос

Хотите длинные, здоровые волосы? Экспертные советы от стилиста Ирина Лукашева, чтобы ускорить процесс их отращивания, могут пригодиться.

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Выбор расчески: оптимально иметь несколько расчесок: с редкими зубьями для распутывания и массажной для улучшения кровообращения. Правильные средства: подберите шампунь, который очищает кожу головы, сохраняя естественный баланс, и бальзам, который не утяжеляет волосы. Уход масками: маски с концентрированными комплексами помогут стимулировать рост волос, особенно если они наносятся на корни. Витаминный комплекс: витамины группы В, а также A и E способствуют здоровью волос. Помимо приема витаминов, важно правильное питание и употребление достаточного количества воды. Подушка из шелка: натуральный шелк снимает статическое электричество, сохраняя волосы гладкими и блестящими. Регулярное обновление кончиков: регулярная стрижка кончиков поможет избежать расслоения волос, делая их более здоровыми и крепкими.

КАК УСКОРИТЬ РОСТ ВОЛОС?