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Специалист Харитонова по бровям дает советы для создания идеального вида бровей

Эксперт Харитонова подсказала, как за полгода отрастить и скорректировать любые брови

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Брови — это ключевой элемент вашего облика, и даже если природа не наградила вас потрясающей формой, вы можете создать идеальные брови с помощью профессионала. Однако броу-мастеры утверждают, что вам также нужно приложить усилия для того, чтобы достичь желаемого результата. Броу-мастер Ангелина Харитонова поделилась несколькими советами о том, что нужно учитывать при отращивании и корректировке бровей.

Эксперт Харитонова подсказала, как за полгода отрастить и скорректировать любые брови
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Откажитесь от воска: использование воска, сахара или нитей для коррекции бровей может быть агрессивным для кожи и волосяных фолликулов. Лучше всего заменить их на пинцет, чтобы избежать повреждений и облегчить отращивание новых волосков.
  2. Дайте бровям время отрасти: важно дать бровям спокойно отрасти перед тем, как приступить к коррекции. Несмотря на желание поддерживать их в порядке, позвольте бровям вырасти в течение примерно полугода, чтобы основная масса волосков сформировалась перед коррекцией.
  3. Практикуйте массаж: регулярный массаж бровей помогает стимулировать их рост, предотвращает застой лимфы и улучшает общее состояние кожи в этой области. Вы можете делать массаж самостоятельно утром и вечером для более активного роста волос.
  4. Выберите правильный тон: при выборе карандаша или теней для бровей учитывайте не только цвет волос, но и их оттенок. Идеальные брови должны быть чуть темнее, чем ваш цвет волос, и естественно переходить к темному оттенку ближе к концу.
КАК БЫСТРО ОТРАСТИТЬ БРОВИ / 6 РАБОТАЮЩИХ СЕКРЕТОВ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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