Секреты весеннего ухода: как вернуть волосам блеск и здоровье после зимы

Солнечные дни приносят радость, но также могут оказать воздействие на наши волосы. Весной они нуждаются в особом уходе после зимнего периода, когда они могли стать сухими, тусклыми и ломкими.
Парикмахер-стилист Евгения Куклина рекомендует применять питательные средства, богатые витаминами, чтобы укрепить волосяные луковицы и кожу головы, возвращая волосам естественный блеск. Она также подчеркивает важность правильной частоты использования шампуня, чтобы не удалять естественный защитный барьер волос. Кроме того, весной полезно обратить внимание на увеличение потребления белка и витаминов, чтобы минимизировать выпадение волос.
Рекомендуется также ополаскивать волосы прохладной водой, чтобы сделать их более гладкими, и предпочитать бережные методы сушки для минимального повреждения.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.