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Секреты весеннего ухода: как вернуть волосам блеск и здоровье после зимы

Восстановление волос после зимы: пять методов ухода весеннего периода

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Моя семья » Красота и стиль

Солнечные дни приносят радость, но также могут оказать воздействие на наши волосы. Весной они нуждаются в особом уходе после зимнего периода, когда они могли стать сухими, тусклыми и ломкими.

Восстановление волос после зимы: пять методов ухода весеннего периода
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Парикмахер-стилист Евгения Куклина рекомендует применять питательные средства, богатые витаминами, чтобы укрепить волосяные луковицы и кожу головы, возвращая волосам естественный блеск. Она также подчеркивает важность правильной частоты использования шампуня, чтобы не удалять естественный защитный барьер волос. Кроме того, весной полезно обратить внимание на увеличение потребления белка и витаминов, чтобы минимизировать выпадение волос.

Рекомендуется также ополаскивать волосы прохладной водой, чтобы сделать их более гладкими, и предпочитать бережные методы сушки для минимального повреждения.

КАК ВОССТАНОВИТЬ УБИТЫЕ ВОЛОСЫ????ПОСЛЕ ЗИМЫ.5 ПРАВИЛ УХОДА ВЕСНОЙ!!!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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