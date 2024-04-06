Эксперт Рябоконь призвал всегда пользоваться кондиционером

Из-за того, что мало кто устанавливает фильтр на кран в домашних условиях, вода из-под него имеет щелочной характер. Стилист Слава Рябоконь поделился этим знанием и подчеркнул важность использования кондиционера для предотвращения секущихся кончиков, сухости и ломкости волос.
Он пояснил, что кондиционер не волшебствует, а скорее компенсирует вредное воздействие воды, стабилизируя pH волос и возвращая им здоровый блеск и гладкость. Рябоконь подчеркнул, что кондиционер следует наносить в последнюю очередь после применения шампуня и маски, если это не средство для глубокого очищения. Он также отметил, что наносить маску и кондиционер на отжатые локоны — ошибочно, и рекомендовал наносить их на влажные волосы для равномерного распределения по всей длине.
Кроме того, стилист призвал следовать инструкциям по времени выдержки средств на волосах, чтобы достичь желаемого результата.
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