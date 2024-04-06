Специалист Рокицкий по стилю предоставил рекомендации о том, как ухаживать за волосами после неудачного окрашивания

Стилист Рокицкий дал советы по тому, как ухаживать за волосами после неудачного окрашивания

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Максим Рокицкий, топ-стилист и партнер L'Oréal Professionnel Paris, а также арт-директор Парикмахерской BLK, поделился советами о том, как спасти волосы после неудачного окрашивания. Важно избегать применения домашних методов, которые могут усугубить ситуацию.

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Если результат окрашивания не удовлетворяет, важно сразу сообщить об этом мастеру, который может скорректировать тон волос еще в салоне. Самостоятельное смывание краски в домашних условиях может нанести вред структуре волос, что затруднит их восстановление. Использование домашних рецептов с хозяйственным мылом или содой также может быть опасным для здоровья волос. В домашних условиях рекомендуется использовать только специальные средства для легкой коррекции оттенка, такие как маски и шампуни.

Например, после тонирования можно смягчить интенсивный оттенок блонда, применяя шампунь глубокой очистки 1-2 раза, а затем использовать маску для интенсивного восстановления.

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