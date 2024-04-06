Специалист Рокицкий по стилю предоставил рекомендации о том, как ухаживать за волосами после неудачного окрашивания

Максим Рокицкий, топ-стилист и партнер L'Oréal Professionnel Paris, а также арт-директор Парикмахерской BLK, поделился советами о том, как спасти волосы после неудачного окрашивания. Важно избегать применения домашних методов, которые могут усугубить ситуацию.
Если результат окрашивания не удовлетворяет, важно сразу сообщить об этом мастеру, который может скорректировать тон волос еще в салоне. Самостоятельное смывание краски в домашних условиях может нанести вред структуре волос, что затруднит их восстановление. Использование домашних рецептов с хозяйственным мылом или содой также может быть опасным для здоровья волос. В домашних условиях рекомендуется использовать только специальные средства для легкой коррекции оттенка, такие как маски и шампуни.
Например, после тонирования можно смягчить интенсивный оттенок блонда, применяя шампунь глубокой очистки 1-2 раза, а затем использовать маску для интенсивного восстановления.
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