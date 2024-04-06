Эксперт Малкина посоветовала делать массаж во время умывания

Косметолог Малкина поделилась советами по устранению отеков на лице дома

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Кристина Малкина поделилась советами по уменьшению утренней отечности на лице. Она отметила, что проведение легкого массажа во время умывания может значительно помочь. Кристина подчеркнула, что для этого не обязательно использовать специальные инструменты, достаточно просто рук.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Массаж в утренние часы способствует активации лимфатических сосудов лица и перераспределению жидкости. Для усиления эффекта можно воспользоваться тканевыми масками с лимфодренажным действием и массажным роликом. Кроме того, косметолог рекомендует использовать устройства с микротоком, предпочтительно проводить процедуру в дневное время. Она также подчеркнула важность следить за питьевым режимом и ограничивать потребление соленых и копченых продуктов, чтобы избежать отеков.

В дополнение к этому, рекомендуется заниматься утренней зарядкой, что способствует активации работы лимфатической и кровеносной систем, а следовательно, перераспределению жидкости в организме.





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