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Мифы и факты: правильный уход за атопической кожей

Пять мифов об уходе за кожей с атопическим дерматитом

2:03
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Атопический дерматит представляет собой хроническое заболевание кожи, которое характеризуется нарушением ее гидролипидного барьера и микробиома. Ослабленная барьерная функция кожи приводит к увеличенной потере влаги и повышенной уязвимости к внешним раздражителям. Хотя атопический дерматит не поддаётся полному излечению, можно уменьшить проявление его симптомов при правильном уходе. В этом контексте важно разобраться с пятью распространенными мифами о уходе за атопической кожей.

Пять мифов об уходе за кожей с атопическим дерматитом
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Первый миф — атопический дерматит заразен. На самом деле это хроническое состояние кожи, вызванное нарушением связей между клетками рогового слоя и генетическими факторами, а не инфекцией.

Второй миф — регулярное пребывание на солнце полезно для кожи с атопическим дерматитом. На самом деле излишний загар может усугубить состояние кожи, так как ультрафиолетовые лучи вызывают фотоповреждения и уменьшают ее способность к синтезу молекул, необходимых для поддержания ее здоровья.

Третий миф — коже при атопическом дерматите необходимо интенсивное очищение. Очищение важно, но излишняя агрессия может разрушить защитный слой кожи и спровоцировать воспалительные реакции. Поэтому очищение должно быть эффективным, но мягким, чтобы избежать дополнительного раздражения.

Четвертый миф — для ухода за атопической кожей подойдут любые увлажняющие средства. На самом деле некоторые химические ингредиенты могут ухудшить состояние кожи. Поэтому важно выбирать средства, содержащие церамиды и витамин F, которые способствуют восстановлению защитного барьера кожи.

Пятый миф — после душа на атопичную кожу лучше ничего не наносить. На самом деле важно немедленно увлажнять кожу после контакта с водой, чтобы предотвратить дополнительную потерю влаги. Бальзамы с пребиотиками и церамидами могут помочь в восстановлении защитного барьера и уменьшении сухости, покраснения и зуда при атопическом дерматите.

Гигиена и уход за кожей при АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ. На вопросы отвечает дерматолог А.А. Прокофьев
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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