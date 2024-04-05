Как начать пользоваться "Госуслугами": азы для начинающих

Зарегистрироваться на портале Госуслуги. Для этого нужно посетить сайт https://www.gosuslugi.ru/ и нажать на кнопку “Зарегистрироваться”. Затем ввести свои данные и создать пароль.
Найти нужную услугу. На портале Госуслуги можно найти множество услуг, таких как оформление пенсии, получение справок и выписок, оплата штрафов и налогов и многое другое. Чтобы найти нужную услугу, нужно ввести ее название в строку поиска.
Заполнить заявление. После того, как вы нашли нужную услугу, необходимо заполнить заявление. Для этого нужно ввести свои данные, выбрать нужные опции и отправить заявление.
Дождаться ответа. После отправки заявления нужно дождаться ответа от государственных органов. Ответ придет на электронную почту или в личный кабинет на портале Госуслуги.
Раньше для полноценной активации личного кабинета на "Госуслугах" надо было идти и лично с паспортом подтверждать регистрацию в МФЦ. Сейчас подтвердить регистрацию можно через приложения мобильных банков "Сбера", "Альфа-банка", ВТБ и других.