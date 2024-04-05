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Как начать пользоваться "Госуслугами": азы для начинающих

Начальный алгоритм использования "Госуслуг"

1:11
Моя семья

 Зарегистрироваться на портале Госуслуги. Для этого нужно посетить сайт https://www.gosuslugi.ru/ и нажать на кнопку “Зарегистрироваться”. Затем ввести свои данные и создать пароль.

  • Найти нужную услугу. На портале Госуслуги можно найти множество услуг, таких как оформление пенсии, получение справок и выписок, оплата штрафов и налогов и многое другое. Чтобы найти нужную услугу, нужно ввести ее название в строку поиска.
  • Заполнить заявление. После того, как вы нашли нужную услугу, необходимо заполнить заявление. Для этого нужно ввести свои данные, выбрать нужные опции и отправить заявление.
  • Дождаться ответа. После отправки заявления нужно дождаться ответа от государственных органов. Ответ придет на электронную почту или в личный кабинет на портале Госуслуги.

Раньше для полноценной активации личного кабинета на "Госуслугах" надо было идти и лично с паспортом подтверждать регистрацию в МФЦ. Сейчас подтвердить регистрацию можно через приложения мобильных банков "Сбера", "Альфа-банка", ВТБ и других. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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