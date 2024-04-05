Максимальный эффект: комбинированные процедуры для увлажнения, лифтинга и омоложения кожи лица

Самые эффективные сочетания процедур для лица

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы достичь максимального эффекта увлажнения, лифтинга и омоложения кожи лица, некоторые профессиональные косметологи рекомендуют сочетать несколько процедур. Исследования показывают, что одна процедура может быть хороша, но две или три — еще лучше. При правильном подходе и комбинации процедур можно добиться заметных результатов.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Инъекции в сочетании с лазерным омоложением на аппарате Fotona являются одним из универсальных сочетаний. Это особенно эффективно при хроностарении и мелкоморщинистом типе старения. Лазерное омоложение совместно с инъекциями гиалуроновой кислоты или коллагеностимуляторами способствует улучшению состояния кожи, повышает ее упругость и увлажненность.

Кроме того, сочетание аппаратных и уходовых процедур подбирается индивидуально для каждого пациента с учетом его типа кожи и особенностей. Например, инфракрасный дермолифтинг на аппарате BBL с последующим уходом по типу кожи при помощи профессиональной косметики способствует увлажнению, лифтингу и сиянию кожи.

Другой эффективной комбинацией является аппаратный SMAS-лифтинг в сочетании с микротоковой или фотодинамической терапией с использованием LED-лампы. Это помогает сократить отечность, способствует реабилитации после лифтинга и стимулирует синтез коллагена для более выраженного лифтинга.

Все эти процедуры можно выполнять как одномоментно, так и с небольшим интервалом для усиления результата. Важно помнить, что результат зависит не только от процедур, но и от правильного ухода за кожей после них.

Самые эффективные процедуры в косметологии