Максимальный эффект: комбинированные процедуры для увлажнения, лифтинга и омоложения кожи лица

Чтобы достичь максимального эффекта увлажнения, лифтинга и омоложения кожи лица, некоторые профессиональные косметологи рекомендуют сочетать несколько процедур. Исследования показывают, что одна процедура может быть хороша, но две или три — еще лучше. При правильном подходе и комбинации процедур можно добиться заметных результатов.
Инъекции в сочетании с лазерным омоложением на аппарате Fotona являются одним из универсальных сочетаний. Это особенно эффективно при хроностарении и мелкоморщинистом типе старения. Лазерное омоложение совместно с инъекциями гиалуроновой кислоты или коллагеностимуляторами способствует улучшению состояния кожи, повышает ее упругость и увлажненность.
Кроме того, сочетание аппаратных и уходовых процедур подбирается индивидуально для каждого пациента с учетом его типа кожи и особенностей. Например, инфракрасный дермолифтинг на аппарате BBL с последующим уходом по типу кожи при помощи профессиональной косметики способствует увлажнению, лифтингу и сиянию кожи.
Другой эффективной комбинацией является аппаратный SMAS-лифтинг в сочетании с микротоковой или фотодинамической терапией с использованием LED-лампы. Это помогает сократить отечность, способствует реабилитации после лифтинга и стимулирует синтез коллагена для более выраженного лифтинга.
Все эти процедуры можно выполнять как одномоментно, так и с небольшим интервалом для усиления результата. Важно помнить, что результат зависит не только от процедур, но и от правильного ухода за кожей после них.
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