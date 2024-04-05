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Секреты скульптурирования лица: эффективные методы

Как сделать лицо худым и рельефным без диет и хирурга

1:49
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Часто после значительного снижения веса лицо сохраняет прежний объем, не поддаваясь изменениям. Для достижения желаемых результатов необходимо применять не только стандартные методы, такие как исключение из рациона соли, сахара и алкоголя, увеличение потребления воды, нормализация сна и массаж лица, но и обратиться к косметологическим процедурам. Три эксперта рассказывают о самых эффективных методах, которые помогут сделать лицо более стройным и скульптурным.

Как сделать лицо худым и рельефным без диет и хирурга
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ultraformer MPT для SMAS-лифтинга

Если требуется быстрый результат после первого сеанса, идеальным вариантом будет процедура неинвазивной ультразвуковой подтяжки кожи на аппарате Ultraformer MPT последнего поколения. Эта процедура позволяет достичь подтяжки кожи, омоложения и устранения жировых отложений без хирургического вмешательства. Эффект сохраняется до двух-трех лет, а повторные сеансы закрепляют результаты.

Инъекции липоредукторов

Инъекционная методика введения липоредукторов является одним из наиболее эффективных способов коррекции овала лица, избавления от лишнего жира и улучшения качества кожи. Липоредукторы разрушают жировые клетки, стимулируют метаболические процессы и повышают тонус кожи. Они считаются безопасными и практически не имеют противопоказаний.

RF-лифтинг на Morpheus 8

Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате Morpheus 8 представляет собой инновационную разработку израильских специалистов. Этот метод позволяет достичь подтяжки лица и тела за счет активации выработки коллагена и эластина, уменьшения объемов жировой ткани и улучшения качества кожи. Эффект накапливается, поэтому для достижения максимальных результатов рекомендуется курс процедур.

Как сделать красивый овал лица | Как похудеть в лице
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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