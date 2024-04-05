Стресс и кожа: как справиться с отеками и темными кругами под глазами

Бьюти-детокс: все что нужно знать о борьбе с отеками и темными кругами под глазами

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После насыщенных дней кожа испытывает сильный стресс, из-за изменения обычного режима сна и употребления большого количества сладкой, соленой и жирной пищи, которая задерживает жидкость в организме. Это может привести к появлению отеков и темных кругов под глазами. Доктор дерматовенеролог и косметолог клиники косметологии и эстетической гинекологии, Анастасия Сергеевна Зданевич, делится советами по решению этой распространенной проблемы.

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Первый шаг к восстановлению организма — возвращение к обычному режиму употребления жидкости, что поможет справиться с обезвоживанием, которое удерживает жидкость в организме и мешает его нормальной работе.

Лимфодренажные процедуры — второй эффективный метод борьбы с отеками. Можно воспользоваться аппаратным массажем тела и лица Icoone, а также микротоками для подтяжки кожи и придания лицу более свежего вида. Важно обсудить с косметологом возможность легкого ручного лимфодренажного массажа, который можно включить в ежедневный уход.

Правильное питание также играет важную роль в восстановлении после праздничных застолий. Краткосрочные углеводы, такие как хлебобулочные изделия, следует исключить из рациона, поскольку они содержат большое количество сахара, который может вызвать отечность и даже лишний вес. Недостаток белка также может способствовать появлению отеков под глазами, особенно у вегетарианцев.

Чтобы восполнить белок в рационе, следует включить бобовые, орехи, сою и продукты из нее, такие как тофу. Также рекомендуется обратить внимание на спирулину, чукку, вакаме и киноа как источники белка.

Важно поддерживать регулярный домашний уход за кожей, используя кремы для глаз и средства с гидропептидами, чтобы поддержать упругость кожи и снизить видимость морщин. Вечерние увлажняющие кремы следует использовать осторожно, чтобы не усилить отеки. Вместо этого можно использовать легкие сыворотки, которые увлажняют кожу и поддерживают ее в хорошем состоянии.

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