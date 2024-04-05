Семь кремов для мгновенного увлажнения и питания кожи: выберите идеальное средство для своего типа кожи

Cемь средств для глубокого увлажнения кожи

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Увлажнение кожи — важный этап в уходе за ней, способствующий поддержанию оптимального уровня увлажненности и предотвращению проблем, связанных с сухостью и шелушением. Представляем семь кремов, которые обеспечат кожу мгновенным увлажнением и питанием.

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Гиалуроновый крем LIBREDERM глубоко увлажняет кожу и разглаживает морщинки благодаря низкомолекулярной гиалуроновой кислоте. Рекомендован для всех типов кожи.

Увлажняющий крем CRÈME HYDRATANTE ADAPTOGÈNE от Payot с гиалуроновой кислотой и натуральными экстрактами подходит для нормальной и сухой кожи, обеспечивая ей комфорт и защиту от стресса.

Увлажняющий крем Pimprove от ZEROID гипоаллергенен и подходит для увлажнения жирной и раздраженной кожи, быстро впитывается и улучшает состояние кожи благодаря уникальной мультиламеллярной эмульсии и специальным компонентам.

Увлажняющий гель-крем Moonwalker от DARLING* обладает долгосрочным антивозрастным действием и содержит запатентованный активный компонент Vita Up-Gravity для улучшения упругости кожи.

Восстанавливающий питательный крем Revitalizing Nourishing Cream от AVENE содержит натуральный экстракт красных ягод и стабильную форму витамина Е для восстановления естественной красоты сухой и чувствительной кожи.

Увлажняющий крем для очень сухой кожи от Clarins с гиалуроновой кислотой и органическими экстрактами интенсивно увлажняет и питает кожу, придавая ей упругость и сияние.

Увлажняющий крем от Babor обеспечивает интенсивное увлажнение и насыщение кожи ценными липидами, сокращая морщины и делая кожу мягкой и упругой.

ОБЗОР ЛУЧШИХ средств для УВЛАЖНЕНИЯ Кожи