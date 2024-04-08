Как избавиться от морщинок от вокруг рта: девять методов, рекомендованных специалистами

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Как убрать морщины от улыбки: методы, одобренные дерматологами

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Не смотря на то, что процесс старения неизбежен, его визуальные проявления часто вызывают недовольство. Если вас беспокоят морщины вокруг рта, существует несколько методов, проверенных временем и экспертами портала byrdie.com, которые помогут справиться с этой проблемой.

Как убрать морщины от улыбки: методы, одобренные дерматологами
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое морщины от улыбки?

Дерматологический термин "линии улыбки" используется для обозначения носогубных складок. Это вертикальные линии, идущие вдоль боков носа и изгибающиеся вокруг рта. Они являются естественным признаком старения и могут быть довольно трудными в лечении без использования косметических процедур.

Почему появляются морщины на губах?

По словам дерматологов, морщины от улыбки обусловлены естественной потерей объема кожи со временем. Жировые клетки в области щек опускаются и смещаются, делая морщины более заметными.

Способы борьбы с морщинами от улыбки

  1. Филлеры. Инъекции с гиалуроновой кислотой помогают уменьшить видимость морщин, придавая коже более молодой вид.
  2. Нити. Медицинские нити подтягивают кожу, уменьшая морщины и придавая лицу более выразительный контур.
  3. Микроигольчатый радиочастотный лифтинг. Процедура стимулирует выработку коллагена и подтягивает кожу, уменьшая видимость морщин.
  4. Лазерная шлифовка кожи. Процедура помогает уменьшить морщины от улыбки за счет стимуляции регенерации клеток кожи.
  5. Уход за кожей. Продукты с ретинолом и пептидами улучшают эластичность кожи и предотвращают образование морщин.
  6. Гидрогелевые патчи. Временно уменьшают морщины, создавая на коже естественный барьер, препятствующий потере влаги.
  7. Массаж лица. Стимулирует кровообращение и разглаживает морщины в области улыбки.
  8. Светодиодная маска. Исследования показывают, что они могут стимулировать выработку коллагена и улучшать упругость кожи.
  9. Третиноин. Этот мощный ингредиент помогает улучшить качество коллагена и предотвратить появление морщин от улыбки.

Выбирайте подходящий для вас метод и не забудьте проконсультироваться со специалистом перед началом лечения.

5 причин НОСОГУБНЫХ МОРЩИН и складок: способы устранения
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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