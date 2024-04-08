Как избавиться от морщинок от вокруг рта: девять методов, рекомендованных специалистами

Не смотря на то, что процесс старения неизбежен, его визуальные проявления часто вызывают недовольство. Если вас беспокоят морщины вокруг рта, существует несколько методов, проверенных временем и экспертами портала byrdie.com, которые помогут справиться с этой проблемой.
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Что такое морщины от улыбки?
Дерматологический термин "линии улыбки" используется для обозначения носогубных складок. Это вертикальные линии, идущие вдоль боков носа и изгибающиеся вокруг рта. Они являются естественным признаком старения и могут быть довольно трудными в лечении без использования косметических процедур.
Почему появляются морщины на губах?
По словам дерматологов, морщины от улыбки обусловлены естественной потерей объема кожи со временем. Жировые клетки в области щек опускаются и смещаются, делая морщины более заметными.
Способы борьбы с морщинами от улыбки
Филлеры. Инъекции с гиалуроновой кислотой помогают уменьшить видимость морщин, придавая коже более молодой вид.
Нити. Медицинские нити подтягивают кожу, уменьшая морщины и придавая лицу более выразительный контур.