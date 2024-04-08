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Чёрная и коричневая подводка для глаз: как и когда использовать каждую из них?

Коричневая или чёрная подводка для глаз: какую выбрать и почему?

2:11
Моя семья » Красота и стиль

В нашей косметичке часто найдется тот незаменимый экземпляр подводки для глаз, к которому мы обращаемся каждый день. Для кого-то это нежный коричневый оттенок, а для других - драматичный черный. Но какая же подводка для глаз лучше: коричневая или черная?

Коричневая или чёрная подводка для глаз: какую выбрать и почему?
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Визажисты портала byrdie.com утверждают, что ответ заключается в классической формуле "и то, и другое", все зависит от того, какой образ вы хотите создать. И хорошо, что вам не нужно выбирать только одно. Давайте рассмотрим, на что стоит обратить внимание, когда речь заходит о коричневой и черной подводке для глаз.

Преимущества коричневой подводки для глаз

  • Придает более нежный вид. Коричневые оттенки мягче и светлее черных, и они идеально подходят для создания естественного макияжа без излишеств.
  • Подчеркивает естественные черты лица. Особенно хорошо коричневая подводка смотрится на светлой коже, так как она создает менее контрастный эффект.
  • Множество оттенков. Вам доступен целый спектр коричневых оттенков, позволяя выбрать тот, который идеально подходит под ваш цвет глаз и кожу.

Преимущества черной подводки для глаз

  • Добавляет драматизма. Черная подводка придает вашему образу выразительность и загадочность, идеально подходящую для вечерних выходов.
  • Подходит всем. В отличие от коричневой, черная подводка подходит практически всем типам внешности, добавляя шик любому образу.
  • Разнообразие форматов. Вы можете выбрать между жидкой подводкой для четких линий или карандашом для более мягкого эффекта.

Что следует учитывать при выборе?

  1. Желаемый эффект. Если вы хотите более выразительный образ, выберите черную подводку, а для более естественного - коричневую.
  2. Ваш цвет глаз и тон кожи. Учтите, как подводка сочетается с вашими естественными чертами и цветом кожи.
  3. Ваши навыки. Если вы ещё не так хорошо владеет искусством нанесения стрелок, лучше начать с коричневой подводки, так как она проще в использовании.

Помните об особенностях каждого варианта и не бойтесь экспериментировать!

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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