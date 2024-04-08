Секреты увлажнения волос: как преобразить сухие пряди ?

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Пять советов по увлажнению сухих волос: как вернуть им здоровый вид?

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Проблема сухости волос не редкость, особенно при современной экологии. Это может привести к ломкости и потере блеска. Если сухие волосы мучают вас, есть несколько способов помочь им. Вот что посоветовали стилисты портала byrdie.com.

Пять советов по увлажнению сухих волос: как вернуть им здоровый вид?
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подготовка перед мытьем

Перед мытьем волос важно подготовить их к укладке. Нанесите масло или маску на сухие кончики и оставьте на время. Это поможет увлажнить волосы и защитить их.

Выберите правильный увлажняющий шампунь

Не все шампуни, заявленные как увлажняющие, действительно таковы. Обратите внимание на состав и выбирайте средства без сульфатов и с мягкими очищающими компонентами.

Используйте кондиционер без сульфатов

Он поможет увлажнить волосы и сделать их более мягкими и гладкими. Выбирайте продукты с натуральными компонентами и без агрессивных химических добавок.

Нанесите увлажняющий несмываемый крем

Этот продукт поможет удержать влагу в волосах и защитить их от вредного воздействия окружающей среды. Используйте его перед укладкой или в качестве завершающего штриха.

Используйте дополнительные средства между мытьём головы

Пенки, масла и сыворотки могут помочь поддерживать увлажнение волос. Наносите их на влажные или сухие волосы по мере необходимости.

Следуя этим простым советам, вы сможете сделать ваши сухие волосы более увлажненными, мягкими и блестящими.

Почему волосы сухие ? Как ухаживать за сухими волосами? Восстановление волос
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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