Как оформить доплату по уходу за престарелым человеком?

Пособие по уходу после 80 лет: как получить и кому платят?

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья

По закону граждане старше 80 лет могут рассчитывать на дополнительную выплату в размере 1500 рублей на выплату лицам, осуществляющим уход за ними.

Фото: unsplash.com by Christian Langballe langballe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для получения пособия по уходу за престарелым человеком необходимо обратиться в Социальный фонд. Вам потребуется предоставить следующие документы:

Заявление на получение пособия;

Паспорт и СНИЛС заявителя;

Справка об инвалидности престарелого человека или пенсионное удостоверение;

Договор о предоставлении услуг по уходу;

Банковские реквизиты для перечисления пособия.

После рассмотрения документов, пособие будет выплачиваться ежемесячно на указанный вами банковский счет.

Пособие по уходу за престарелым человеком может получать человек, осуществляющий уход, при условии, что он не работает и не получает других доходов (пенсии, пособия и т.д.). Пособие выплачивается заявителю, а не лицу, осуществляющему уход, поскольку эта мера защищает пожилого человека от возможной недобросовестности помощника.

К сожалению, через Госуслуги оформить можно только при наличии личного кабинета у пожилого заявителя, что редко бывает.