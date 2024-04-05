Как оформить доплату по уходу за престарелым человеком?

По закону граждане старше 80 лет могут рассчитывать на дополнительную выплату в размере 1500 рублей на выплату лицам, осуществляющим уход за ними.
Для получения пособия по уходу за престарелым человеком необходимо обратиться в Социальный фонд. Вам потребуется предоставить следующие документы:
После рассмотрения документов, пособие будет выплачиваться ежемесячно на указанный вами банковский счет.
Пособие по уходу за престарелым человеком может получать человек, осуществляющий уход, при условии, что он не работает и не получает других доходов (пенсии, пособия и т.д.). Пособие выплачивается заявителю, а не лицу, осуществляющему уход, поскольку эта мера защищает пожилого человека от возможной недобросовестности помощника.
К сожалению, через Госуслуги оформить можно только при наличии личного кабинета у пожилого заявителя, что редко бывает.
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