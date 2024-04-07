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Серебро и золото вместе: как сочетать металлы в украшениях и воплотить новый модный тренд в жизни

Новый тренд: сочетание металлов в украшениях

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Хотя серебряные и золотые украшения всегда в моде, тенденции меняются. И сегодня мы с byrdie. com рассмотрим новый тренд в мире аксессуаров — сочетание различных металлов. Знаменитости все чаще выбирают смешанные украшения, сочетая различные оттенки, такие как серебро, желтое, розовое и белое золото. Это придает образу свежесть и эклектику, позволяя играть с сочетаниями и стилями.

Новый тренд: сочетание металлов в украшениях
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как воплотить этот тренд в жизни?

Баланс между различными металлами играет важную роль. Носите массивные золотые украшения с более изящными серебряными аксессуарами, чтобы создать гармоничный образ.

Не стесняйтесь сочетать украшения на всем теле, не только на шее или запястье. Добавьте пояс-цепочку или серьги из разных металлов, чтобы придать образу дополнительный шик и стиль.

Простые комплекты украшений также остаются актуальными. Икона стиля София Ричи продемонстрировала это, сочетая белое и желтое золото в легком ансамбле. Это прекрасный способ воплотить в жизнь тренд на смешанные металлы, сохраняя при этом элегантность и стиль.

Таким образом, украшения из смешанных металлов придают вашему образу оригинальность и стиль, позволяя выразить свою индивидуальность и следовать последним модным тенденциям.

481. Как Сочетать Белый и Желтый Цвет Металла в Украшениях🤗💍💎
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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