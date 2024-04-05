Кожа в молодом возрасте нуждается в особом уходе: рассказываем о важных нюансах

Социальные медиа накладывают свои стандарты, и уже в раннем возрасте многие девушки начинают опасаться появления морщин, пользуясь инъекционными методами для сохранения молодости. Однако косметологи утверждают: такие радикальные шаги необязательны. Достаточно правильного домашнего ухода и периодических визитов к специалисту. Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько рассказывает о том, что не следует делать молодым девушкам, как выбрать подходящий крем, и почему необходимо использовать средства с SPF-фактором вне зависимости от возраста и времени года.
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Правила ухода за молодой кожей:
Очищение: регулярное и тщательное очищение кожи является ключевым правилом ухода, независимо от возраста. Используйте трехступенчатую систему очищения дважды в день и не забывайте о тонизировании после умывания.
Увлажнение: увлажнение кожи необходимо для всех типов. Избегайте средств с содержанием спирта, особенно если у вас проблемная кожа.
Защита от УФ: используйте средства с SPF-фактором круглый год, чтобы защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей.
Правила выбора косметики для молодой кожи:
Соответствие типу кожи: подбирайте средства в соответствии с типом кожи и избегайте антивозрастных компонентов в составе.
Легкие текстуры: предпочитайте лёгкие текстуры кремов и эмульсий, которые не вызывают чувства стянутости.
Некомедогенность: ищите средства, не закупоривающие поры, чтобы предотвратить появление комедонов.
Дополнительные средства ухода:
Лёгкие пилинги: до 25 лет можно использовать легкие поверхностные пилинги один-два раза в неделю.
Правильное питание: помните, что здоровая и красивая кожа зависит не только от ухода, но и от правильного питания.
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