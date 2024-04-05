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Кожа в молодом возрасте нуждается в особом уходе: рассказываем о важных нюансах

Правила выбора косметики для молодой кожи

1:51
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Социальные медиа накладывают свои стандарты, и уже в раннем возрасте многие девушки начинают опасаться появления морщин, пользуясь инъекционными методами для сохранения молодости. Однако косметологи утверждают: такие радикальные шаги необязательны. Достаточно правильного домашнего ухода и периодических визитов к специалисту. Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько рассказывает о том, что не следует делать молодым девушкам, как выбрать подходящий крем, и почему необходимо использовать средства с SPF-фактором вне зависимости от возраста и времени года.

Правила выбора косметики для молодой кожи
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Правила ухода за молодой кожей:

  • Очищение: регулярное и тщательное очищение кожи является ключевым правилом ухода, независимо от возраста. Используйте трехступенчатую систему очищения дважды в день и не забывайте о тонизировании после умывания.
  • Увлажнение: увлажнение кожи необходимо для всех типов. Избегайте средств с содержанием спирта, особенно если у вас проблемная кожа.
  • Защита от УФ: используйте средства с SPF-фактором круглый год, чтобы защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей.

Правила выбора косметики для молодой кожи:

  • Соответствие типу кожи: подбирайте средства в соответствии с типом кожи и избегайте антивозрастных компонентов в составе.
  • Легкие текстуры: предпочитайте лёгкие текстуры кремов и эмульсий, которые не вызывают чувства стянутости.
  • Некомедогенность: ищите средства, не закупоривающие поры, чтобы предотвратить появление комедонов.

Дополнительные средства ухода:

  • Лёгкие пилинги: до 25 лет можно использовать легкие поверхностные пилинги один-два раза в неделю.
  • Правильное питание: помните, что здоровая и красивая кожа зависит не только от ухода, но и от правильного питания.

 

БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ - инструкция для минималистов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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