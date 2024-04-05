Ретроградный Меркурий влияет не только на самочувствие и психику: в это время нельзя делать некоторые вещи

Что нельзя менять во внешности в период ретроградного Меркурия

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В течение почти всего апреля, с 2 по 25 число, Меркурий будет двигаться в ретроградном направлении. В то же время, апрель — месяц изменений и обновлений. Но как влияет на это ретроградный Меркурий, и стоит ли переносить запись к парикмахеру? В период ретроградного движения Меркурия астрологи обычно советуют воздерживаться от принятия важных решений. Поэтому, если ты серьезно относишься к своему внешнему виду и не приемлешь фразу "волосы отрастут", следует отложить следующие процедуры к началу мая:

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окрашивание волос в новый оттенок;

смена прически;

проведение пластической операции;

контурная пластика лица;

перманентный макияж.

Однако это не касается регулярных процедур, которые ты выполняешь постоянно. Запись на маникюр, ежемесячную стрижку, чистку у косметолога или коррекцию бровей можно не отменять.

Ретроградный Меркурий | Что можно делать, что нельзя? [АС]