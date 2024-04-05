Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada Granta продолжает доминировать на рынке автомобилей в России
Филиппо обвинил Макрона в приближении третьей мировой войны
"Европейская правда": планов по отправке контингента и возобновлению обучения ВСУ на Украине у НАТО имеется
Очень простой рецепт песто из шпината
Эксперты рассказали, как правильно поделиться с семьей об утрате питомца
Мирошник: США цинично беспокоятся на счет повышения цен на нефть, а не за жизни людей
Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Лучший теннисист РФ Медведев не согласен с мнением Винер, которая назвала "бомжами" нейтральных спортсменов
Илон Маск назвал чрезвычайно опасным сценарий с началом третьей мировой из-за абсолютной глупости Байдена
Пять косметических продуктов из серебра, которые станут вашими неотъемлемыми помощниками

Сотрите возраст: пять бьюти-средств из серебра, которые вам нужны

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Зинаида Кудрина, косметолог и создатель серебряной коллекции Z. Kudrina, представляет инновационные бьюти-средства, которые обещают вернуть время назад. Рассказывая о футуристических патчах-пластинах, "умной" маске для головы, шелковых очках и других продуктах, она объясняет, почему именно серебро играет ключевую роль в их эффективности.

Сотрите возраст: пять бьюти-средств из серебра, которые вам нужны
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Парижская лаборатория Gredeco Laboratoire провела клинические исследования, демонстрируя, как ионы серебра активизируют обменные процессы в коже, стимулируют синтез коллагена и эластина, и удерживают уровень влаги. Эффективность этих продуктов подтверждается не только научными данными, но и рекомендациями известных личностей, таких как Екатерина Андреева, Алиса Хазанова и Надежда Оболенцева.

Флагманскими продуктами коллекции являются:

  1. "Умная" ночная маска для лица: созданная из специального шелка с наносеребром, эта маска обеспечивает максимальное прилегание к коже, работая на протяжении 28 сеансов. Она обещает разгладить морщины, сужает поры, подтягивает овал лица и улучшает пигментацию.
  2. Маска для век "Серебряные очки": идеальное средство для ухода за кожей вокруг глаз, которое помогает уменьшить морщины, отеки и темные круги. Ее шелковая текстура с нанопокрытием серебра обеспечивает расслабление мышц и улучшение зрения.
  3. Аппликаторы-патчи под глаза: пластины из серебра 925 пробы, которые устраняют отеки и придают свежесть коже вокруг глаз. Рекомендуется использовать их вместе с "Серебряными очками" для максимального эффекта.
  4. Серебряная маска для лица "Идеальный овал": эта маска способствует подтяжке контуров лица, улучшает кровообращение и лимфоотток. Результаты видны уже после одного курса использования.
  5. Массажные рукавицы для лица и тела: этот уникальный продукт дает возможность проводить самомассаж, улучшая тонус кожи и стимулируя кровообращение. Ионы серебра помогают в быстром заживлении микротравм и снимают раздражение.
Самый известный бренд среди тех, кому 40+. Что стоит брать и даст эффект, а что нет. И Розыгрыш!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Первые бои на окраинах Часова Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Последние материалы
Baltnews: ВС РФ в 15 раз превышает количество солдат ВСУ на одном из участков фронта
Агата Муцениеце предстала перед подписчиками без кометики
Дизайнер посоветовала украшать хрущёвку картинами и постерами
Мирошкин: только создание санитарного коридора, способного отодвинуть ВСУ от границы С РФ, обезопасит гражданские объекты
Анита Цой рассказала о грустных глазах Лолиты после бойкота на ТВ
Мирошник: украинская армия ударила 22 тысячами снарядов по гражданским объектам РФ с начала 2024-го года
Кристина Асмус выложила старое фото с Гариком Харламовым и назвала его "родным"
Мирошник: ВСУ забрасывают запрещенными "Лепестками" населенные пункты вблизи линии соприкосновения
Россияне не выступят на этапе Кубка наций по велотреку в Канаде
Что известно о Ксении Трейстер, сыгравшей Забаву в "Летучем корабле"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников