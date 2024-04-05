Пять косметических продуктов из серебра, которые станут вашими неотъемлемыми помощниками

Сотрите возраст: пять бьюти-средств из серебра, которые вам нужны

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зинаида Кудрина, косметолог и создатель серебряной коллекции Z. Kudrina, представляет инновационные бьюти-средства, которые обещают вернуть время назад. Рассказывая о футуристических патчах-пластинах, "умной" маске для головы, шелковых очках и других продуктах, она объясняет, почему именно серебро играет ключевую роль в их эффективности.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Парижская лаборатория Gredeco Laboratoire провела клинические исследования, демонстрируя, как ионы серебра активизируют обменные процессы в коже, стимулируют синтез коллагена и эластина, и удерживают уровень влаги. Эффективность этих продуктов подтверждается не только научными данными, но и рекомендациями известных личностей, таких как Екатерина Андреева, Алиса Хазанова и Надежда Оболенцева.

Флагманскими продуктами коллекции являются:

"Умная" ночная маска для лица: созданная из специального шелка с наносеребром, эта маска обеспечивает максимальное прилегание к коже, работая на протяжении 28 сеансов. Она обещает разгладить морщины, сужает поры, подтягивает овал лица и улучшает пигментацию. Маска для век "Серебряные очки": идеальное средство для ухода за кожей вокруг глаз, которое помогает уменьшить морщины, отеки и темные круги. Ее шелковая текстура с нанопокрытием серебра обеспечивает расслабление мышц и улучшение зрения. Аппликаторы-патчи под глаза: пластины из серебра 925 пробы, которые устраняют отеки и придают свежесть коже вокруг глаз. Рекомендуется использовать их вместе с "Серебряными очками" для максимального эффекта. Серебряная маска для лица "Идеальный овал": эта маска способствует подтяжке контуров лица, улучшает кровообращение и лимфоотток. Результаты видны уже после одного курса использования. Массажные рукавицы для лица и тела: этот уникальный продукт дает возможность проводить самомассаж, улучшая тонус кожи и стимулируя кровообращение. Ионы серебра помогают в быстром заживлении микротравм и снимают раздражение.

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