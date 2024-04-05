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Золотые правила ухода за кожей лица

Уход за кожей лица: золотые правила

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Дерматологи и специалисты в области ухода за кожей делятся советами о правильном уходе за кожей лица, подборе кремов для дневного и ночного использования, а также предостерегают от возможных последствий использования антивозрастных сывороток в раннем возрасте.

Уход за кожей лица: золотые правила
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Виктория Гончарук, врач-дерматокосметолог, утверждает, что основным правилом ухода за кожей является ее тщательная очистка, которая должна проводиться дважды в день. Она рекомендует трехступенчатую систему очищения и подчеркивает важность использования тоника после умывания для восстановления pH кожи. Она также советует разделить крема на дневные и ночные, поскольку их составы и функции различаются. Кремы с ретинолом следует применять только на ночь, чтобы избежать негативного воздействия солнечных лучей.

Касательно подбора кремов для комбинированной кожи, Виктория Гончарук рекомендует выбирать легкие текстуры, такие как флюиды, гели и сыворотки, которые быстро впитываются. Она также отмечает важность изучения состава косметических средств, чтобы избежать негативного воздействия агрессивных компонентов.

Ольга Гуркина, главный врач клиники Lasmed, дерматолог, предлагает обращать внимание на натуральность состава кремов и избегать продуктов нефтепереработки, таких как минеральные масла и парабены. Она рекомендует использовать крема с матирующими и противовоспалительными компонентами для жирной кожи.

Александра Гонт, врач дерматолог-косметолог, подчеркивает важность ухода за кожей на шее и декольте, так как они также подвержены воздействию внешних факторов и могут выдать возраст человека. Она советует использовать косметические средства не только на лицо, но и на эти области, и рекомендует профессиональные процедуры для улучшения состояния кожи в этих зонах.


Базовый уход за кожей Что? Куда? Зачем?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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