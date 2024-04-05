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Устранение отеков: шесть легких действий

Избавиться от отеков: шесть простых шагов

1:43
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Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась шестью простыми способами быстрого и беспроблемного восстановления и избавления от отеков и лишней жидкости.

Избавиться от отеков: шесть простых шагов
Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Первый способ заключается в коррекции питания. Избыток углеводов может нарушить баланс электролитов, что приводит к задержке воды в организме. Для восстановления баланса следует исключить из рациона мучное, сладкое, молочное и жирное, а также увеличить потребление термически обработанных овощей, нежирных мясных продуктов, орехов и цельнозерновых круп.

Второй способ предполагает включение в рацион продуктов, богатых калием, таких как бобовые, петрушка, огурцы, сельдерей и зеленый чай, которые способствуют выводу лишней жидкости из организма.

Третий способ — массаж, который помогает разогнать лимфу и избавиться от отеков. Ручной массаж лица эффективнее аппаратного и может быть дополнен использованием специальных средств, таких как кремы с кофеином.

Четвертый способ включает физические упражнения. Малоподвижный образ жизни может способствовать отекам и отложению жиров. Поэтому рекомендуется заниматься кардио и увеличить физическую активность.

Пятый способ — косметический уход. Дренажные процедуры, массаж лица и тела, а также использование скрабов и обертываний помогают улучшить кожное состояние и избавиться от отеков.

Шестой способ — соблюдение питьевого режима. Увеличение потребления воды помогает избавиться от застоя жидкости в организме. Важно употреблять большую часть суточной нормы воды до 19:00, так как после этого времени скорость движения лимфы замедляется.


ИЗБАВЬСЯ ОТ ЗАСТОЯ ЛИМФЫ || Настоящие причины лимфатических отеков! Упражнения и полезные советы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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