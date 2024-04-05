Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния

Кожа вокруг глаз: рецепты правильного ухода

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ухаживать за кожей вокруг глаз необходимо начинать как можно раньше, чтобы сохранить ее гладкость и упругость на долгие годы. Кремы под глаза следует выбирать с осторожностью, отдав предпочтение профессиональным или аптечным средствам с натуральным составом. Натуральные компоненты, такие как пептидные комплексы и гиалуроновая кислота, помогают бороться с морщинами и улучшают состояние кожи вокруг глаз.

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Для борьбы с отеками и темными кругами под глазами рекомендуется использовать кремы с кофеином, экстрактом зеленого чая и рутином. Кофеин улучшает микроциркуляцию крови, зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами, а рутин укрепляет капилляры.

Для тех, кто столкнулся с глубокими морщинами, рекомендуется обратить внимание на клеточную косметику. Однако следует быть осторожным, так как она может вызвать аллергическую реакцию.

После 30 лет стоит проконсультироваться с косметологом по поводу темных кругов под глазами. Врач может порекомендовать липофилинг или заполнение области глаза филлером на основе гиалуроновой кислоты.

Помните, что маски, не предназначенные для использования на коже вокруг глаз, не следует наносить на эту область, чтобы избежать раздражения и аллергических реакций.

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