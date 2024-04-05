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Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния

Кожа вокруг глаз: рецепты правильного ухода

1:17
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Ухаживать за кожей вокруг глаз необходимо начинать как можно раньше, чтобы сохранить ее гладкость и упругость на долгие годы. Кремы под глаза следует выбирать с осторожностью, отдав предпочтение профессиональным или аптечным средствам с натуральным составом. Натуральные компоненты, такие как пептидные комплексы и гиалуроновая кислота, помогают бороться с морщинами и улучшают состояние кожи вокруг глаз.

Кожа вокруг глаз: рецепты правильного ухода
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для борьбы с отеками и темными кругами под глазами рекомендуется использовать кремы с кофеином, экстрактом зеленого чая и рутином. Кофеин улучшает микроциркуляцию крови, зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами, а рутин укрепляет капилляры.

Для тех, кто столкнулся с глубокими морщинами, рекомендуется обратить внимание на клеточную косметику. Однако следует быть осторожным, так как она может вызвать аллергическую реакцию.

После 30 лет стоит проконсультироваться с косметологом по поводу темных кругов под глазами. Врач может порекомендовать липофилинг или заполнение области глаза филлером на основе гиалуроновой кислоты.

Помните, что маски, не предназначенные для использования на коже вокруг глаз, не следует наносить на эту область, чтобы избежать раздражения и аллергических реакций.

СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ ОТ ПРОФИ: что делать дома и у косметолога?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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