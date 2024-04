От овальной до квадратной: как подчеркнуть естественную форму лица с помощью макияжа

Макияж — это настоящее искусство, и в его освоении важно следовать не только интуиции, но и некоторым профессиональным советам. Ведь правильно подобранные оттенки и методы нанесения помогают выгодно подчеркнуть вашу естественную красоту. Давайте вместе с byrdie.com разберемся, как наносить макияж с учетом формы вашего лица.

Фото: openverse.org by freestocks.org is licensed under CC0 1.0.