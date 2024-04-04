От овальной до квадратной: как подчеркнуть естественную форму лица с помощью макияжа

Идеальный макияж для каждой формы лица: секреты профессионалов

Макияж — это настоящее искусство, и в его освоении важно следовать не только интуиции, но и некоторым профессиональным советам. Ведь правильно подобранные оттенки и методы нанесения помогают выгодно подчеркнуть вашу естественную красоту. Давайте вместе с byrdie.com разберемся, как наносить макияж с учетом формы вашего лица.

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Овальная форма лица

Эта форма лица считается наиболее гармоничной, поэтому при нанесении макияжа здесь нет необходимости в сложных техниках. Используйте матовый бронзер для придания объема и легкий оттенок румян для придания молодости и свежести. Хайлайтер нанесите на выступающие части лица, чтобы придать коже сияние.

Продолговатая форма лица

Для лиц удлиненной формы важно создать визуальный баланс. Наносите румяна на нижнюю часть щек, растушевывая их вверх, чтобы лицо выглядело более объемным. Бронзер используйте в верхней части лба и по бокам лица, чтобы создать эффект сужения.

Форма лица сердечком

Лицо в форме сердца обладает выступающими скулами, что является его особенностью. Наносите бронзер на линию роста волос, чтобы уравновесить верхнюю часть лица. Румяна наносите на верхнюю часть щек и растушевывайте к ушам, чтобы подчеркнуть скулы.

Круглая форма лица

Макияж помогает создать контрасты и придать округлой форме лица выразительности. Бронзируйте внешнюю часть лица, подчеркивая скулы, а румяна наносите выше для эффекта лифтинга.

Квадратная форма лица

С квадратной формой лица рекомендуется использовать контур, чтобы смягчить резкие углы. Наносите его на виски и подбородок, растушевывая для естественного эффекта. Дополнительно подчеркните скулы и выступающие части лица хайлайтером.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать идеальный макияж, подчеркивающий вашу уникальную форму лица.

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