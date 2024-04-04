Питание, не наносящее вреда здоровью: как соблюдение средиземноморской диеты способствует быстрому снижению веса

Диета без вреда для здоровья: как средиземноморское питание поможет быстро похудеть

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С приближением лета возникает животрепещущий вопрос о том, как быстро сбросить лишний вес после зимы. В таких случаях ключевым словом становится "быстро". Немногие желают прилагать усилия и строить долгосрочные и здоровые отношения с пищей, когда нужно быстро привести себя в форму. Тем не менее, существуют эффективные и безопасные диеты, способные помочь в такой ситуации.

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В прошлом ограничения в питании ассоциировались с экстремальными методами, такими как диеты на воде, кефире или яблоках. Но сегодня такие подходы ушли в прошлое. В наше время, когда признаются все типы телосложений, голодание снова не в моде. Даже диеты стали более экологичными. Одной из таких диет является средиземноморская, которая стала одной из самых обсуждаемых тем в последнее время. Эта диета обещает результаты без голода и долгого ожидания. Мы поговорим с врачом-эндокринологом и диетологом клиники сети DocMed, Ольгой Чухачевой, о том, что это за диета и насколько эффективна.

Средиземноморская диета не предполагает четкого списка разрешенных и запрещенных продуктов. Это скорее набор правил, которым следуют большинство жителей Средиземноморья. Ее основные принципы включают:

Большое количество ненасыщенных жиров, в основном из оливкового масла, морской рыбы и орехов.

Обилие клетчатки в продуктах, таких как овощи, фрукты, бобовые и зерновые.

Ограниченное потребление продуктов с добавленным сахаром и высокой степенью обработки.

Умеренное употребление красного мяса и молочных продуктов, с предпочтением сыра и йогурта.

Хотя в средиземноморской диете нет строгих запретов, сочетание всех этих принципов делает ее богатой на клетчатку, ненасыщенные жиры и медленные углеводы, а бедной в добавленном сахаре, соли, насыщенных жирах и алкоголе.

Средиземноморская диета считается одной из самых предпочтительных в настоящее время. Исследования показывают, что ее соблюдение связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и некоторых видов онкологических заболеваний.

Средиземноморская ДИЕТА: в чем состоит и как соблюдать