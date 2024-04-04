Эксперты развенчивают мифы о косметике, произведенной в России

Мифы о российской косметике: развеивают эксперты

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ирина Порох, ведущий разработчик, эксперт бренда "Черный жемчуг", объясняет, что сравнивать эффективность косметических средств следует на основе конкретных формул и проведенных клинических и потребительских исследований, а не просто ориентируясь на название бренда или его происхождение. Важно понимать, что эффективность средства определяется множеством факторов, и нет универсального чемпиона с абсолютной эффективностью по всем параметрам. Цена также не всегда является индикатором качества, так как она может зависеть от множества факторов, включая стоимость упаковки, маркетинговые расходы и транспортные издержки.

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Гульнара Ахметова, начальник отдела исследований и разработки рецептур в Институте "Чистая линия", отмечает, что российские традиции ухода за собой имеют глубокие истоки и на протяжении веков были активно развиваемы. Институт "Чистая линия" стремится сочетать традиционные методы ухода с современными научными разработками, постоянно исследуя новые растительные ингредиенты и технологии доставки активных веществ в кожу для обеспечения максимальной эффективности косметических средств. Таким образом, можно утверждать, что российская косметика не уступает западной по эффективности и может предложить высококачественные средства для ухода за кожей.

МИФЫ ПРО КОСМЕТИКУ