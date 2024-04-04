Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем отличается газированная вода от минеральной
Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Сорта свёклы "Бикорес" и "Кардинал F1" порадуют урожаем и вкусом
Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху
SciRep: особые соединения в стеблях Альбиции подавляют метастазирование рака
Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения
Ксения Собчак порекомендовала детскую литературу для чтения
ГИБДД разъяснила, из какого ряда можно поворачивать на круговом перекрестке
Употребление апельсинового сока может способствовать более быстрому старению
Пять удивительных фактов о японской косметике

Японская косметика: пять интересных фактов

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Марка Sensai, принадлежащая японскому конгломерату Kanebo Cosmetics, была разработана специально для европейских потребителей, адаптируя косметику под особенности европейской кожи и климата. В её состав входят традиционные восточные ингредиенты, такие как японский императорский шелк Koishimaru, а текстуры и упаковки имеют отсылки к древней японской медицине.

Японская косметика: пять интересных фактов
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Важно понимать, что натуральные ингредиенты не всегда являются панацеей. Они требуют всестороннего изучения, включая как положительное, так и отрицательное воздействие на кожу. Часто эффективные натуральные компоненты требуют обработки с использованием современных технологий для получения оптимальных результатов.

Для создания по-настоящему выдающейся косметической марки необходимо быть внимательным на всех этапах производства. Компания Sensai учитывает не только аспекты дерматологии и медицины, но также психологические аспекты использования косметики, стремясь обеспечить клиенткам приятные ощущения и удобство в применении продукции.

Sensai производится исключительно в Японии с использованием уникальных технологий, тщательно охраняемых компанией. Они активно инвестируют в исследования, изучая контроль коллагена и гиалуроновой кислоты, обмен веществ, а также технологическое применение шелка.

Важно отметить, что косметика Sensai не содержит отбеливающих компонентов, что делает её подходящей для всех типов кожи. Вместо этого она направлена на выравнивание тона кожи, используя такие компоненты, как экстракт какйоку, который регулирует выработку меланина и восстанавливает естественное сияние кожи.

Один из уникальных компонентов в продукции Sensai — шелк коишимару, который обладает мощной функцией удержания влаги и способен регулировать выработку гиалуроновой кислоты в коже. Этот компонент придает коже упругость, гладкость и сияние, делая её шелковистой.

30 интересных фактов о Японии. Насколько хорошо вы знаете Японию?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Последние материалы
Чем отличается газированная вода от минеральной
Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Сорта свёклы "Бикорес" и "Кардинал F1" порадуют урожаем и вкусом
Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху
SciRep: особые соединения в стеблях Альбиции подавляют метастазирование рака
Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения
Ксения Собчак порекомендовала детскую литературу для чтения
ГИБДД разъяснила, из какого ряда можно поворачивать на круговом перекрестке
Употребление апельсинового сока может способствовать более быстрому старению
Лимонно-йогуртовый кекс: ПП-рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников