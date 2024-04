Пять удивительных фактов о японской косметике

Марка Sensai, принадлежащая японскому конгломерату Kanebo Cosmetics, была разработана специально для европейских потребителей, адаптируя косметику под особенности европейской кожи и климата. В её состав входят традиционные восточные ингредиенты, такие как японский императорский шелк Koishimaru, а текстуры и упаковки имеют отсылки к древней японской медицине.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository