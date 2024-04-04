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Что представляет собой коллагенотерапия и как она способствует восстановлению уровня коллагена в коже?

Что такое коллагенотерапия и как она способствует восстановлению коллагена в коже

1:45
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Коллаген играет ключевую роль в сохранении молодости и здоровья кожи, поддерживая ее упругость, эластичность и тонус. Однако с возрастом происходит естественное снижение его уровня, особенно после 25 лет, и в период менопаузы этот процесс усиливается. Несмотря на значение коллагена для кожи, его разрушение может быть вызвано неправильным питанием, воздействием окружающей среды, стрессом и другими негативными факторами.

Что такое коллагенотерапия и как она способствует восстановлению коллагена в коже
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Восполнить коллаген в коже можно, прежде всего, отказавшись от вредных привычек и ведя здоровый образ жизни, включая регулярные физические нагрузки и правильное питание, богатое продуктами, способствующими его синтезу. Кроме того, косметологические процедуры, такие как инъекции коллагена, могут быть эффективным способом восстановления уровня этого важного компонента в коже.

COLLOST micro (КОЛЛОСТ micro) — это инновационный препарат, который успешно применяется в косметологии для терапии возрастных изменений кожи лица и тела. Он создан на основе уникальных технологий PoliONICol и MicronONIC, обеспечивая максимальную концентрацию коллагена среди аналогичных препаратов. COLLOST micro стимулирует синтез собственного коллагена, улучшает упругость, эластичность и увлажненность кожи, делая ее более здоровой и сияющей.

Эта процедура рекомендуется для профилактики увядания кожи, коррекции рубцов и шрамов, улучшения тактильных свойств кожи и придания ей здорового внешнего вида. Для достижения наилучшего результата рекомендуется проведение курса из 3-5 процедур с интервалом 2-3 недели, а затем поддерживающих процедур 1 раз в 3-4 месяца.

Коллаген - пить или не пить. Как и вернуть упругость коже. Где искать коллаген
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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