Уже более двух веков корсеты, элементы женского гардероба, привлекают внимание. Недавно появились их современные вариации — пояса для похудения, известные как "фитнес-корсеты" или "корсеты для спорта".
Часто возникают вопросы о целесообразности их использования, эффективности после родов и безопасности. Реклама создает широкую популярность фитнес-корсетов, заявляя о их способности помочь в похудении, но научно подтвержденных фактов об их эффективности нет. Фитнес-корсеты могут временно создавать иллюзию стройности и мотивировать на тренировки, но не доказано, что они способствуют снижению веса. Носить корсеты длительное время может негативно сказаться на здоровье, ограничивая дыхание и работу сердца, а также лишая мышц нормальной нагрузки. Применение корсетов во время тренировок может также быть неэффективным, так как не позволяет мышцам работать в полную силу. Существующие утверждения о "эффекте бани" и ускорении распада жиров при использовании фитнес-корсетов не имеют научного обоснования. После родов использование корсета может быть оправдано первый месяц, однако его эффективность сравнима с обычным послеродовым бандажом.
Вместо этого рекомендуется уделить внимание упражнениям, правильному питанию и регулярной физической активности для достижения желаемых результатов.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.