Могут ли корсеты помочь в снижении веса: насколько эффективны они?

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Осиная талия: эффективны ли корсеты для похудения

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Уже более двух веков корсеты, элементы женского гардероба, привлекают внимание. Недавно появились их современные вариации — пояса для похудения, известные как "фитнес-корсеты" или "корсеты для спорта".

Осиная талия: эффективны ли корсеты для похудения
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Часто возникают вопросы о целесообразности их использования, эффективности после родов и безопасности. Реклама создает широкую популярность фитнес-корсетов, заявляя о их способности помочь в похудении, но научно подтвержденных фактов об их эффективности нет. Фитнес-корсеты могут временно создавать иллюзию стройности и мотивировать на тренировки, но не доказано, что они способствуют снижению веса. Носить корсеты длительное время может негативно сказаться на здоровье, ограничивая дыхание и работу сердца, а также лишая мышц нормальной нагрузки. Применение корсетов во время тренировок может также быть неэффективным, так как не позволяет мышцам работать в полную силу. Существующие утверждения о "эффекте бани" и ускорении распада жиров при использовании фитнес-корсетов не имеют научного обоснования. После родов использование корсета может быть оправдано первый месяц, однако его эффективность сравнима с обычным послеродовым бандажом.

Вместо этого рекомендуется уделить внимание упражнениям, правильному питанию и регулярной физической активности для достижения желаемых результатов.

Поможет ли КОРСЕТ убрать ЖИВОТ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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