Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава МВД России по Москве заявил, что в Котлярову* грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Стены "Крокус Сити Холла"
Собчак поддержала суд над чиновником Казахстана, который убил свою жену
Лавров: уже очевидно, что без украинского следа в "Крокусе" не обошлось
Специалист по информационной безопасности Лукацкий: блокировка Starlink не остановит беспилотники
Эксперт Субботин рассказал, что нужно менять шины, если глубина протектора менее 1,6 мм
Олеся Малибу раскрыла детали сложной судьбы Либерж Кпадону
Экс-постпред Хантер: США должны считаться с Россией
В Сеуле заявили, что сотрудничество РФ и КНДР не должно угрожать Южной Корее
Что такое биотатуаж бровей и как долго держится

Биотатуаж бровей — что это и сколько держится

0:59
Моя семья » Красота и стиль

Анна Серикова, владелица салона красоты Beauty Manufactura, представляет процедуру биотатуажа бровей, отмечая его простоту и долговременный эффект. Подчеркивая, что процедура подходит практически всем, за исключением лиц с индивидуальной непереносимостью хны, Анна объясняет, что современные составы хны очень надежны. Она описывает процесс выполнения биотатуажа, подчеркивая выбор мастером наиболее натуральных оттенков и необходимость обеззараживания кожи перед процедурой.

Биотатуаж бровей — что это и сколько держится
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Время удержания эффекта зависит от типа кожи и может варьироваться от нескольких дней до недели. Анна советует подготовку кожи перед процедурой, рекомендуя скрабирование или использование гоммажа, и отрастание бровей для достижения более долговременного результата.

Она также отмечает, что при сложной коррекции формы бровей биотатуаж может быть заменен классическим татуажем, который сейчас столь же искусно выполняется, чтобы результат был незаметен.

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ | КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ БРОВИ ? ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Лекорню настойчиво звонил Шойгу для объявления ультиматума Любовь Степушова Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Стены "Крокус Сити Холла"
Собчак поддержала суд над чиновником Казахстана, который убил свою жену
Лавров: уже очевидно, что без украинского следа в "Крокусе" не обошлось
Специалист по информационной безопасности Лукацкий: блокировка Starlink не остановит беспилотники
Эксперт Субботин рассказал, что нужно менять шины, если глубина протектора менее 1,6 мм
Олеся Малибу раскрыла детали сложной судьбы Либерж Кпадону
Экс-постпред Хантер: США должны считаться с Россией
В Сеуле заявили, что сотрудничество РФ и КНДР не должно угрожать Южной Корее
Умная колонка "Алиса" рассказала жуткую предысторию мультфильма "Маша и медведь"
Лавров: НАТО стремится сделать помощь Украине обязательной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников