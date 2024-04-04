Что такое биотатуаж бровей и как долго держится

Биотатуаж бровей — что это и сколько держится

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Анна Серикова, владелица салона красоты Beauty Manufactura, представляет процедуру биотатуажа бровей, отмечая его простоту и долговременный эффект. Подчеркивая, что процедура подходит практически всем, за исключением лиц с индивидуальной непереносимостью хны, Анна объясняет, что современные составы хны очень надежны. Она описывает процесс выполнения биотатуажа, подчеркивая выбор мастером наиболее натуральных оттенков и необходимость обеззараживания кожи перед процедурой.

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Время удержания эффекта зависит от типа кожи и может варьироваться от нескольких дней до недели. Анна советует подготовку кожи перед процедурой, рекомендуя скрабирование или использование гоммажа, и отрастание бровей для достижения более долговременного результата.

Она также отмечает, что при сложной коррекции формы бровей биотатуаж может быть заменен классическим татуажем, который сейчас столь же искусно выполняется, чтобы результат был незаметен.

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ | КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ БРОВИ ? ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ